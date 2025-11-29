CANAL RCN
Deportes

La Bundesliga y los medios alemanes se rinden ante Luis Díaz: fantásticos calificativos

Luis Díaz volvió a ser la gran figura del Bayern Múnich y la propia Bundesliga no escatimó en elogiar al guajiro.

Luis Díaz
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 29 de 2025
05:52 p. m.
Luis Díaz continúa convirtiéndose en uno de los jugadores más determinantes de la Bundesliga. Cada fin de semana, el colombiano demuestra por qué el Bayern Múnich apostó por él, y este sábado 29 de noviembre volvió a ser protagonista absoluto en el Allianz Arena.

El conjunto bávaro, sorprendido por un valiente St. Pauli que abrió el marcador, encontró en el guajiro la chispa necesaria para revertir un partido que parecía escaparse. Su actuación fue tan influyente que, una vez más, Alemania quedó rendida ante su talento.

El duelo se le complicó al Bayern desde temprano. El equipo visitante aprovechó una desconcentración para ponerse en ventaja y, pese a la insistencia del campeón alemán, el empate no llegaba. Sin embargo, Díaz apareció en los momentos clave y cambió por completo el desenlace del encuentro con dos acciones decisivas que desataron la euforia en el estadio.

Asistencia desde el suelo y un cabezazo histórico

Cuando el reloj ya agonizaba en el primer tiempo, Luis Díaz protagonizó la jugada que revivió al Bayern. En la última acción de la primera mitad, se inventó una asistencia brillante desde el suelo para que Raphael Guerreiro decretara el 1-1. La jugada, tan inesperada como técnica, levantó a los aficionados de sus asientos y encendió la esperanza de la remontada.

Pero Díaz no se conformó con asistir. Al minuto 90+3, y cuando la igualdad parecía inmodificable, el colombiano se elevó por encima de todos y conectó un cabezazo impecable que selló el 2-1 definitivo. Un gol que no solo completó la remontada, sino que reafirmó su condición de figura indiscutible en el equipo.

Reacciones en Alemania: elogios unánimes para el colombiano

Tras la remontada, la Bundesliga destacó la actuación del atacante con un contundente mensaje en sus plataformas oficiales: “Bayern Múnich gana gracias a Luis Díaz”. Incluso calificaron su presentación como “impecable” y compartieron un diseño especial celebrando su desempeño.

En su sitio web, la liga también analizó la jugada del gol de la victoria: “Justo cuando muchos en el estadio esperaban un empate, el campeón histórico atacó: Kimmich envió un centro preciso al área, donde Díaz remató de cabeza para poner el 2-1 (90+3)”.

El diario alemán Bild tampoco escatimó en elogios. Resaltó su capacidad para desequilibrar en los momentos decisivos: “Su primer gran momento llegó cuando, con una acrobacia, preparó el gol del empate mientras caía. Luego, de cabeza, el Bayern se puso en ventaja crucial por 2-1”.

Con esta victoria, el Bayern alcanzó 34 puntos en 12 partidos y Luis Díaz continúa consolidándose como uno de los jugadores más influyentes del campeonato alemán, acumulando elogios y confirmando su excelente momento deportivo.

