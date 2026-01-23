CANAL RCN
Deportes

Millonarios presentó su nueva camiseta y desató reacciones: este es su precio

Millonarios presentó la que será su camiseta durante la temporada 2026 con conmemoración a sus 80 años de historia.

Millonarios
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

enero 23 de 2026
04:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Millonarios dio un nuevo paso simbólico en la antesala de la temporada 2026 al presentar de manera oficial su camiseta titular, una prenda que no solo acompañará al equipo en competencia, sino que también representa un homenaje a la historia del club. El anuncio, realizado junto a su patrocinador oficial, generó una ola inmediata de reacciones en redes sociales, donde hinchas y seguidores no tardaron en expresar opiniones, elogios y comparaciones.

La nueva indumentaria adquiere un valor especial, ya que será utilizada en un año clave para la institución bogotana. En junio, Millonarios celebrará 80 años de historia, y la camiseta fue diseñada como un elemento conmemorativo que busca conectar el pasado glorioso del club con el presente y el futuro. Este lanzamiento se convierte así en una declaración de identidad y en un símbolo de revancha tras una temporada 2025 marcada por resultados adversos.

“Estamos listos”: nuevo pronunciamiento de Millonarios en busca de James Rodríguez
RELACIONADO

“Estamos listos”: nuevo pronunciamiento de Millonarios en busca de James Rodríguez

Una camiseta cargada de historia y simbolismo

El diseño presentado mantiene el tradicional azul que identifica al club ‘embajador’, pero incorpora detalles especiales pensados para resaltar las ocho décadas de trayectoria. El escudo, los acabados y algunos elementos gráficos evocan épocas emblemáticas del equipo, apelando a la memoria colectiva de su hinchada y reforzando el sentido de pertenencia.

Durante la presentación oficial, Millonarios destacó que esta camiseta será la encargada de acompañar al plantel en una temporada que despierta grandes expectativas. El club espera que la prenda se convierta en un emblema de un nuevo comienzo, luego de un 2025 en el que no se lograron los objetivos deportivos trazados. La apuesta es clara: combinar historia, identidad y ambición en un mismo mensaje.

Reacciones, expectativas y precio oficial

Tras el anuncio, las redes sociales oficiales de Millonarios se llenaron de comentarios en cuestión de minutos. Muchos hinchas celebraron el diseño y el significado histórico de la camiseta, mientras otros debatieron sobre detalles estéticos y compararon esta versión con indumentarias de años anteriores. Lo cierto es que el lanzamiento no pasó desapercibido y logró posicionarse como uno de los temas más comentados del entorno azul.

Millonarios reveló el plan que tiene para que Falcao García regrese antes de lo esperado
RELACIONADO

Millonarios reveló el plan que tiene para que Falcao García regrese antes de lo esperado

El club también confirmó que la camiseta titular para la temporada 2026 ya se encuentra disponible en las tiendas oficiales de Millonarios y del patrocinador, con un valor de $320.000. A pesar del precio, se espera una alta demanda, impulsada por el componente conmemorativo y la ilusión de una campaña de revancha.

Así, Millonarios no solo presentó una nueva camiseta, sino que encendió la expectativa de su afición, que espera ver reflejado en la cancha un equipo competitivo, ambicioso y a la altura de una prenda diseñada para celebrar 80 años de historia.

¿Habrá apelación? Millonarios ya tendría definido el futuro inmediato de Falcao
RELACIONADO

¿Habrá apelación? Millonarios ya tendría definido el futuro inmediato de Falcao

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mercado de Fichajes

Se define el futuro de Jarlan Barrera: ¿En cuál equipo jugará en 2026?

Miguel Ángel Borja

Miguel Borja tiene nuevo equipo tras desistir de firmar con Cruz Azul: ya es oficial

Millonarios

“Estamos listos”: nuevo pronunciamiento de Millonarios en busca de James Rodríguez

Otras Noticias

Cesantías

Así puede saber con su cédula, cuánto tiene de cesantías en este 2026: conozca el link

Conozca cómo puede saber cuánto dinero tiene de sus cesantías.

Conciertos

Kapo anuncia nuevas fechas y ciudades en Colombia para su tour 'Por Si Alguien Nos Escucha'

Kapo amplía su tour Por Si Alguien Nos Escucha en Colombia tras agotar fechas en Bogotá. Conozca las nuevas ciudades, fechas y detalles de boletería.

Estados Unidos

¡Doloroso! Habló la familia del niño ecuatoriano de cinco años que fue arrestado por ICE

Medellín

De $1,5 millones a $166 millones: controversia por costo de alojamiento durante conciertos de Bad Bunny

Policía Nacional

Desmantelan red de tráfico ilegal de medicamentos con 30.000 productos vencidos en Barranquilla