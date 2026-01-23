Millonarios presentó su nueva camiseta y desató reacciones: este es su precio

Millonarios dio un nuevo paso simbólico en la antesala de la temporada 2026 al presentar de manera oficial su camiseta titular, una prenda que no solo acompañará al equipo en competencia, sino que también representa un homenaje a la historia del club. El anuncio, realizado junto a su patrocinador oficial, generó una ola inmediata de reacciones en redes sociales, donde hinchas y seguidores no tardaron en expresar opiniones, elogios y comparaciones.

La nueva indumentaria adquiere un valor especial, ya que será utilizada en un año clave para la institución bogotana. En junio, Millonarios celebrará 80 años de historia, y la camiseta fue diseñada como un elemento conmemorativo que busca conectar el pasado glorioso del club con el presente y el futuro. Este lanzamiento se convierte así en una declaración de identidad y en un símbolo de revancha tras una temporada 2025 marcada por resultados adversos.

Una camiseta cargada de historia y simbolismo

El diseño presentado mantiene el tradicional azul que identifica al club ‘embajador’, pero incorpora detalles especiales pensados para resaltar las ocho décadas de trayectoria. El escudo, los acabados y algunos elementos gráficos evocan épocas emblemáticas del equipo, apelando a la memoria colectiva de su hinchada y reforzando el sentido de pertenencia.

Durante la presentación oficial, Millonarios destacó que esta camiseta será la encargada de acompañar al plantel en una temporada que despierta grandes expectativas. El club espera que la prenda se convierta en un emblema de un nuevo comienzo, luego de un 2025 en el que no se lograron los objetivos deportivos trazados. La apuesta es clara: combinar historia, identidad y ambición en un mismo mensaje.

Reacciones, expectativas y precio oficial

Tras el anuncio, las redes sociales oficiales de Millonarios se llenaron de comentarios en cuestión de minutos. Muchos hinchas celebraron el diseño y el significado histórico de la camiseta, mientras otros debatieron sobre detalles estéticos y compararon esta versión con indumentarias de años anteriores. Lo cierto es que el lanzamiento no pasó desapercibido y logró posicionarse como uno de los temas más comentados del entorno azul.

El club también confirmó que la camiseta titular para la temporada 2026 ya se encuentra disponible en las tiendas oficiales de Millonarios y del patrocinador, con un valor de $320.000. A pesar del precio, se espera una alta demanda, impulsada por el componente conmemorativo y la ilusión de una campaña de revancha.

Así, Millonarios no solo presentó una nueva camiseta, sino que encendió la expectativa de su afición, que espera ver reflejado en la cancha un equipo competitivo, ambicioso y a la altura de una prenda diseñada para celebrar 80 años de historia.