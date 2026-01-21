Así fue la clasificación de Luis Díaz y Bayern Múnich a los octavos de la Champions League

El Bayern Múnich cumplió con su objetivo y selló de manera anticipada su clasificación directa a los octavos de final de la Champions League. El conjunto alemán, que cuenta en sus filas con el colombiano Luis Díaz, derrotó este miércoles 2-0 al Union Saint Gilloise de Bélgica en el Allianz Arena, en un partido que se resolvió en la segunda mitad gracias a la jerarquía y eficacia del inglés Harry Kane, autor de los dos tantos.

Con este triunfo, el Bayern alcanzó los 18 puntos en la fase de grupos y se convirtió, junto al Arsenal, en uno de los dos únicos equipos que ya aseguraron su presencia en la ronda de los 16 mejores antes de disputarse la octava y última jornada. Un premio a la regularidad de un equipo que, incluso sin brillar durante todo el encuentro, volvió a demostrar por qué es uno de los grandes favoritos al título.

Un primer tiempo incómodo y un aviso belga

El arranque del partido no fue sencillo para el gigante alemán. El Union Saint Gilloise sorprendió con una propuesta valiente y ordenada, aprovechando un Bayern demasiado pasivo y con pocas ideas en ofensiva durante los primeros 45 minutos. La visita no se limitó a defender y, por momentos, puso en aprietos a la zaga local.

La opción más clara del primer tiempo fue para el conjunto belga, cuando el canadiense Promise David conectó un potente cabezazo que exigió una gran intervención del experimentado Manuel Neuer. Esa acción encendió las alarmas en el Allianz Arena, que además presentó un ambiente atípico debido a la ausencia de su grupo ultra, sancionado por la UEFA tras el uso de pirotecnia en partidos anteriores.

Luis Díaz intentó desequilibrar por las bandas, pero el Bayern careció de profundidad y claridad para romper el bloque defensivo rival antes del descanso.

Kane impone jerarquía y el Bayern no perdona

La historia cambió radicalmente en la segunda parte. Apenas el partido se acercaba a la hora de juego, Harry Kane apareció donde suelen aparecer los grandes goleadores. Tras un lanzamiento de esquina, el inglés encontró el espacio justo en el área y abrió el marcador al minuto 52, liberando la tensión acumulada.

Solo tres minutos después, Kane volvió a ser protagonista al transformar un penal en gol, firmando el 2-0 definitivo y dejando el partido prácticamente sentenciado. “Al volver para la segunda parte queríamos mostrar más intensidad y creo que lo hicimos”, señaló el delantero tras el encuentro, destacando la reacción del equipo.

El Bayern tuvo que afrontar el último tramo del partido con un hombre menos por la expulsión del surcoreano Min-jae Kim, quien vio la doble amarilla. Aun así, el Union Saint Gilloise fue incapaz de generar peligro real ante la portería de Neuer. Incluso, Kane tuvo la oportunidad de completar un triplete, pero estrelló un penal en el palo al minuto 80.

Con autoridad, experiencia y efectividad, el Bayern Múnich avanza con paso firme en Europa, mientras Luis Díaz y compañía ya ponen la mira en los octavos de final.