Luis Díaz disputará su primer ‘Der Klassiker’: fecha, hora y canal para ver

Bayern Múnich y Borussia Dortmund se enfrentan en lo que será el primer clásico alemán de Luis Díaz.

Foto: AFP.

Noticias RCN

octubre 18 de 2025
07:43 a. m.
Luis Díaz vivirá uno de los momentos más esperados desde su llegada al fútbol alemán. El colombiano disputará su primer ‘Der Klassiker’, el clásico entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund, este sábado 18 de octubre en el Allianz Arena. El encuentro corresponde a la séptima jornada de la Bundesliga y promete ser un espectáculo cargado de emoción, intensidad y fútbol de alto nivel.

El extremo guajiro, que ha ido ganando protagonismo bajo las órdenes de Vincent Kompany, tendrá su primera experiencia en el clásico más importante de Alemania, donde los ojos del mundo estarán puestos sobre él. Su velocidad, desequilibrio y capacidad para romper líneas son cualidades que han convencido al entrenador belga, quien confía plenamente en su aporte ofensivo. Para Díaz, será una oportunidad de oro para seguir consolidándose como una figura clave en el ataque bávaro.

El ‘Der Klassiker’: una cita con la historia del fútbol alemán

El choque entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund, conocido como el ‘Der Klassiker’, representa mucho más que tres puntos. Es el enfrentamiento que define jerarquías en la Bundesliga y que reúne a dos potencias con estilos distintos, pero con un mismo objetivo: la supremacía del fútbol alemán. El escenario, el Allianz Arena, lucirá repleto para recibir un duelo que ha dejado huella a lo largo de las décadas.

Para Luis Díaz, jugar este partido en condición de local tiene un significado especial. Será su primera vez ante su afición en un clásico de tal magnitud, un escenario ideal para demostrar su carácter competitivo y su jerarquía internacional. Kompany lo ha respaldado públicamente, destacando su rápida adaptación y su compromiso táctico, factores que podrían ser decisivos frente al Dortmund.

Expectativa total en Alemania y Colombia

El partido se disputará a las 11:30 a.m. (hora colombiana) y podrá verse a través de ESPN y Disney+. En Alemania, la prensa resalta la evolución del colombiano, mientras que en Colombia los aficionados se preparan para seguir cada jugada de su figura en el fútbol europeo.

Luis Díaz llega con hambre de protagonismo y la ilusión de marcar su primer gol en un clásico que paraliza al país bávaro. Si algo caracteriza al guajiro, es su capacidad para brillar en los escenarios más exigentes. Y este sábado, ante el Borussia Dortmund, tendrá una nueva oportunidad para hacerlo.

