Impresionante: así se ve una asistencia perfecta de Luis Díaz desde la cámara del árbitro

El Bayern Múnich compartió un inédito video en donde se puede ver de primera mano el talento de Luis Díaz con la camiseta del Bayern Múnich.

Luis Díaz asistencias
FOTO: Luis Díaz - IG

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
10:52 a. m.
El último partido de Luis Díaz con el Bayern Múnich antes de unirse a la concentración de la Selección Colombia, fue una de sus mejores actuaciones desde que llegó a este club. El guajiro marcó doblete y entregó una asistencia en el triunfo por 3-0 ante Eintracht Frankfurt por la Bundesliga.

Sin embargo, hubo una jugada que le dio la vuelta al mundo y sorprendió a propios extraños, aunque lastimosamente no terminó en gol. El colombiano superó con habilidad a varios rivales y puso una asistencia perfecta para Serge Gnabry, pero el alemán se resbaló al momento de definir.

Así se vio la asistencia de Luis Díaz desde la cámara del árbitro

La jugada fue tan buena que desde las mismas cuentas del Bayern Múnich compartieron esta acción, pero desde un ángulo que muchos no habían visto: la cámara del árbitro. Allí se vio de la mejor manera el talento del colombiano.

Desde hace varios meses, los árbitros han venido usando esta cámara en el cuerpo para tener más herramientas para definir acciones dudosas. Sin embargo, también sirve para tener un ángulo diferente en jugadas que resaltan más de lo normal.

Jhon Arias y un golazo desde la cámara del árbitro

Una de las acciones más recordadas de los colombianos con las cámaras de los árbitros, fue un golazo de Jhon Arias en el Mundial de Clubes 2025, cuando todavía era jugador de Fluminense.

La acción se dio en el encuentro contra Ulsan Hyundai en la segunda fecha de la fase de grupos. El chocoano marcó un gran gol de tiro libre y el ángulo desde la 'bodycam' fue inmejorable.

