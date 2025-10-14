CANAL RCN
¡Se salvó Canadá! Luis Díaz protagonizó una jugadota que terminó a centímetros del gol

La Selección Colombia tuvo la primera opción clara de gol en el segundo tiempo, por medio de Luis Díaz.

octubre 14 de 2025
08:58 p. m.
En un partido sin muchas emociones, la Selección Colombia protagonizó la jugada más clara del encuentro al minuto 56', cuando Luis Díaz y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández armaron una pared que despertó a los hinchas en el Red Bull Arena de New Jersey.

El extremo del Liverpool, fiel a su estilo, ganó en velocidad y dejó atrás a la defensa canadiense. Quedó mano a mano con el portero, y con un remate cruzado buscó el palo más lejano.

Sin embargo, el balón pasó a centímetros del arco, ahogando el grito de gol y dejando con las manos en la cabeza a los hinchas de la Tricolor.

Fue una acción que rompió la monotonía del encuentro y dejó ver la explosividad de Díaz, quien volvió a ser el jugador más desequilibrante del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Cambios en Colombia tras la oportunidad de Luis Díaz

Después de esa acción clara, el técnico Néstor Lorenzo movió el banco para refrescar el ataque. Al minuto 59, salieron del campo Luis Díaz, ‘Cucho’ Hernández y Juan Fernando Quintero, quienes no lograron romper la defensa rival durante su tiempo en cancha.

En su lugar ingresaron Kevin Serna, Yáser Asprilla y Rafael Santos Borré, con el objetivo de darle más velocidad y precisión al frente de ataque. Los cambios buscaron un revulsivo ante una Canadá bien parada defensivamente, que apostó por cerrar espacios y esperar el error colombiano.

El partido continuó sin muchas emociones, pero la acción de Luis Díaz quedó como la más peligrosa del compromiso y una muestra del potencial ofensivo que Colombia puede desplegar cuando acelera.

Así formó la Selección Colombia

Néstor Lorenzo pateó el tablero y cambió toda la titular con la que venció 4-0 a México en el anterior amistoso.

Álvaro Montero A. Román, J. Lucumí, D. Sánchez, J. Mojica J. Portilla, R. Ríos J. Campaz, Juanfer, Luis Díaz Cucho Hernández.

