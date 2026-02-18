Luis Díaz confesó cuál es su ‘tormento’ en Alemania: habló de su adaptación al Bayern

El atacante colombiano Luis Díaz habló recientemente sobre su proceso de adaptación al Bayern Múnich y a la vida en Alemania, una etapa que ha estado marcada por su buen rendimiento dentro del campo, pero también por algunos desafíos fuera de él. En diálogo con Sky Sports Alemania, el extremo guajiro explicó cómo ha vivido sus primeros meses en el fútbol alemán, donde rápidamente se ganó el reconocimiento de los aficionados gracias a su velocidad, desequilibrio y capacidad ofensiva.

Desde su llegada, Díaz se ha convertido en una pieza importante del equipo, aportando goles, asistencias y desequilibrio en el frente de ataque. Su impacto ha sido inmediato, lo que ha reforzado la decisión del club bávaro de apostar por el colombiano como uno de sus refuerzos más destacados.

Convencido desde el primer contacto

El atacante aseguró que no dudó cuando recibió la propuesta del club alemán, al que consideraba una institución de primer nivel en el fútbol mundial. Su decisión, según explicó, estuvo basada tanto en lo deportivo como en el bienestar de su familia.

“Cuando el Bayern me contactó, supe desde el primer momento que quería fichar. Me llenó de orgullo porque conocía el club desde hacía mucho tiempo y sabía prácticamente qué esperar", expresó inicialmente.

"Fue una buena decisión: una decisión para un equipo increíble y fantástico. Y cuando llegas a un lugar nuevo, naturalmente quieres dar lo mejor de ti y sentirte cómodo. Ser feliz es lo más importante para un jugador y su familia. Venir aquí fue la decisión correcta. Sabía que me uniría a un grupo de futbolistas increíblemente bueno, a un club con una infraestructura excelente y un campo de entrenamiento fantástico. No tenía ninguna duda al respecto".

RELACIONADO James Rodríguez ya tiene todos los papeles en regla y este podría ser su debut en la MLS

El idioma, su mayor desafío en Alemania

Pese a su rápida adaptación en lo deportivo, el colombiano confesó que el mayor reto en su nueva etapa ha sido el idioma, una barrera que ha afectado tanto su vida cotidiana como la de su familia.

“Lo más difícil para mí y mi familia fue, y sigue siendo, sin duda el idioma… pero sabía que encajaría muy bien aquí, que contribuiría al éxito del equipo, como ya lo había hecho antes en el Liverpool. Así que el Bayern depositó su confianza en mí, y estoy intentando corresponderles en el campo”, declaró el jugador de 29 años.

Además, el extremo recordó el momento de su llegada y las expectativas generadas por su traspaso, asegurando que nunca sintió presión por el valor de su fichaje.

RELACIONADO Richard Ríos reaccionó a escándalo por supuesto racismo contra Vinicius de un compañero suyo

“El mismo día que firmé, un periodista me confrontó por mi precio de traspaso. Dijo que era uno de los jugadores más caros, etc. En aquel momento dije: si este club confía en mí, intentaré demostrar mi valía en el campo. No pretendía presionarme ni decirme que tenía que ser el mejor. No, lo importante era y siempre ha sido el equipo", afirmó.

Con ese mensaje, el colombiano dejó claro que su enfoque ha estado centrado en el rendimiento colectivo y en responder con fútbol a la confianza depositada por el club alemán, donde continúa consolidándose como una de las figuras del equipo.