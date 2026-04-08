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James Rodríguez reapareció y dio un parte de tranquilidad: así se lo vio

James Rodríguez reapareció en redes sociales luego de su hospitalización y así se lo vio.

James Rodríguez
Foto: @MNUFC

Noticias RCN

abril 08 de 2026
07:11 a. m.
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Luego de varios días de incertidumbre por su estado físico, James Rodríguez volvió a aparecer públicamente y entregó un parte de tranquilidad tanto para la Selección Colombia como para Minnesota United. El mediocampista cucuteño, que permaneció hospitalizado durante tres días en Estados Unidos después de los amistosos ante Croacia y Francia, ya se encuentra nuevamente trabajando con normalidad junto al resto de sus compañeros.

El volante presentó un fuerte cuadro de deshidratación una vez finalizó la concentración con el combinado nacional, situación que obligó a que fuera remitido a un centro asistencial para recibir monitoreo preventivo y tratamiento especializado. Tras superar las 72 horas de observación médica, la evolución del ‘10’ fue favorable y el club estadounidense confirmó que no existe preocupación mayor alrededor de su salud.

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Regreso a los entrenamientos y mensaje de calma

En las últimas horas, Minnesota United compartió imágenes del colombiano en la sede deportiva del equipo, una señal que fue recibida con optimismo por los aficionados. En las fotografías se observa a James participando activamente de los ejercicios en campo, trabajando a la par del grupo y dejando claro que la recuperación ha avanzado mejor de lo esperado.

La presencia del capitán de la Selección Colombia en la práctica también significó su reaparición en redes sociales, luego de varios días de silencio mientras cumplía con el proceso médico. Su regreso no solo despeja rumores, sino que fortalece la expectativa de verlo sumar minutos nuevamente en la MLS.

Apunta al partido del sábado con Minnesota

Con el alta médica ya superada, James se enfoca ahora en recuperar el ritmo competitivo para estar disponible en el próximo compromiso del Minnesota United, programado para este sábado. Todo dependerá de cómo responda físicamente durante los próximos entrenamientos, aunque el panorama es alentador.

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El cuerpo técnico seguirá de cerca su evolución para decidir si reaparece oficialmente en la convocatoria. Por lo pronto, el colombiano ya dejó atrás el susto y trabaja con la mira puesta en volver a ser protagonista con su club, justo en un tramo importante de la temporada.

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