Luis Díaz maravilla a Alemania: así titularon la victoria del Bayern con el colombiano

Luis Díaz sigue consolidándose como una de las grandes figuras colombianas del momento en el fútbol europeo. El extremo guajiro fue protagonista en la valiosa victoria 2-1 del Bayern Múnich sobre el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en la ida de los cuartos de final de la Champions League, al encargarse de abrir el marcador con una definición llena de categoría.

El tanto del colombiano llegó al minuto 41, tras una gran asistencia de Serge Gnabry, y fue determinante para encaminar una noche histórica para el conjunto dirigido por Vincent Kompany.

Aunque desde lo futbolístico no fue su presentación más brillante en cuanto a participación constante, el impacto de Díaz apareció en el momento más importante. Su capacidad para mantener la calma frente a Andriy Lunin y definir con precisión fue suficiente para marcar diferencia en una serie que ahora quedó muy favorable para los bávaros.

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En Alemania, la actuación del colombiano no pasó desapercibida y varios medios resaltaron su peso en una victoria que deja al Bayern muy cerca de las semifinales.

Alemania se rinde ante el impacto del colombiano

La prensa alemana reaccionó rápidamente al triunfo en territorio español y uno de los titulares más llamativos fue el de Sport Bild, que destacó el papel del colombiano en la noche europea. El medio resaltó que el Bayern “conquistó el Bernabéu” gracias a un planteamiento sólido y a la contundencia de jugadores como Luis Díaz y Harry Kane. “¡Buenos Díaz! Bayern conquista el Bernabéu", titularon en su diario web.

El gol del colombiano fue descrito como una acción de sangre fría y gran lectura del espacio. Tras el pase filtrado de Gnabry, Díaz atacó el vacío, le ganó la espalda a la defensa y definió con serenidad para silenciar uno de los estadios más difíciles del mundo. Esa jugada terminó siendo el punto de quiebre del partido y confirmó el gran momento que vive el atacante de la Selección Colombia.

La vuelta en Múnich promete otra noche grande

Ahora toda la atención se traslada al Allianz Arena, donde el próximo miércoles 15 de abril se disputará el compromiso de vuelta. Bayern llegará con una ventaja importante y con la ilusión intacta de seguir avanzando en su sueño de conquistar la Champions League.

Todo apunta a que Luis Díaz volverá a ser una de las cartas más importantes del cuadro alemán. Su velocidad, desequilibrio y capacidad para aparecer en los momentos decisivos lo convierten en un jugador ideal para una serie de esta magnitud. Si mantiene este nivel, el colombiano seguramente seguirá dando de qué hablar no solo en Alemania, sino en toda Europa.