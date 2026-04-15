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¡Qué hiciste, Lucho! Golazo de Díaz para meter al Bayern Múnich en semis de Champions League

Luis Díaz eliminó al Real Madrid de la Champions League con un tremendo golazo de media distancia. ¡A semifinales!

Luis Díaz
Foto: AFP

Noticias RCN

abril 15 de 2026
03:56 p. m.
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Luis Díaz escribió una página dorada más en su carrera europea y se convirtió en el gran héroe de la noche en la Champions League. Cuando todo apuntaba a que la serie entre Bayern Múnich y Real Madrid se encaminaba al tiempo extra, apareció el talento y la personalidad del colombiano para cambiar la historia con un gol decisivo que puso a los bávaros en las semifinales del torneo de clubes más importante del planeta.

En un partido cargado de emociones, intensidad y alternativas, el extremo guajiro tomó la pelota al borde del área en el minuto 89 y sacó un remate de media distancia impecable, cruzado al palo lejano de Andriy Lunin, imposible para el arquero ucraniano. El tanto significó el 3-3 parcial en la noche, le devolvió la ventaja al Bayern en la serie y desató una celebración monumental en el Allianz Arena. Con ese gol, el global pasó a estar 5-4 a favor del conjunto alemán, dejando al Madrid al borde de la eliminación.

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El gol de Lucho que cambió toda la eliminatoria

La serie ya venía siendo un espectáculo inolvidable. Real Madrid había encontrado goles importantes a través de Arda Güler y Mbappé, mientras Bayern respondió con Pavlovic y Harry Kane, manteniendo la eliminatoria al rojo vivo durante toda la noche.

Sin embargo, cuando parecía que el desgaste físico llevaría el duelo a la prórroga, Luis Díaz apareció con esa capacidad para desequilibrar en escenarios grandes. El colombiano controló con espacio, levantó la cabeza y eligió la mejor opción: un derechazo potente y colocado que se clavó lejos de Lunin. Fue un golpe letal para un Real Madrid que ya se preparaba para resistir en el alargue.

Olise lo liquidó, pero el héroe ya tenía nombre

Aunque el francés Michael Olise fue el encargado de marcar el cuarto gol del Bayern en tiempo de reposición para sellar el 4-3 definitivo y el 6-4 global, la gran imagen que quedará de la noche es la de Luis Díaz celebrando su gol con rabia frente a una afición entregada.

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El colombiano volvió a demostrar que está hecho para las grandes citas. Su tanto no solo eliminó al Real Madrid, sino que instaló al Bayern Múnich entre los cuatro mejores equipos de Europa y confirmó al atacante cafetero como una de las figuras más determinantes del club en esta edición de la Champions.

Múnich vivió una noche inolvidable, pero para Colombia tuvo un nombre propio: Luis Díaz, el hombre que apareció cuando más quemaba la pelota y firmó una clasificación de peso mundial.

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