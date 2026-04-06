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Tormentas eléctricas en Santander dejan daños en las vías, viviendas afectadas y hogares sin energía

A la par, el país se prepara para un eventual fenómeno de El Niño, que podría extenderse hasta noviembre de 2026.

Noticias RCN

AFP

junio 04 de 2026
12:23 p. m.
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La devastadora combinación de tormentas eléctricas y lluvias mantiene bajo máxima alerta al departamento de Santander, donde unas 50 viviendas reportan la pérdida de techos y paredes, mientras múltiples familias permanecen completamente a oscuras debido a los cortes de energía.

La gravedad de las afectaciones materiales y el riesgo inminente de que varios puntos clave de esta región productora queden incomunicados obligaron a las autoridades locales a prolongar la declaratoria de calamidad pública.

El colapso de la infraestructura vial se concentra en la ruta que conecta a Bucaramanga con San Vicente de Chucurí —un tramo estratégico que cruza por los municipios de Girón y Zapatoca—, el cual sufrió un grave hundimiento por falla geológica y la pérdida de banca.

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Más lluvias se esperan los próximos días:

La emergencia coincide con el pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), que en un Comunicado Especial No. 061 advirtió que las precipitaciones se intensificarán aún más este jueves 4 de junio, golpeando no solo al norte de la región Andina, sino también a las regiones Orinoquía, Amazonía, Pacífica y a algunos sectores de la región Caribe los días venideros.

Sin embargo, el panorama meteorológico en el país es paradójico y alarmante a mediano plazo. Mientras el territorio nacional soporta los estragos de la lluvia, expertos confirmaron que Colombia se prepara para la llegada del fenómeno de El Niño.

Lejos de ser un evento atenuado, el Ideam anticipó que no presentará un comportamiento “moderado”, sino que se manifestará con una intensidad “fuerte” o “muy fuerte”.

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Fenómeno de El Niño podría extenderse hasta noviembre:

La proyección del Ideam se alinea con las alertas globales emitidas por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo que días atrás estimó un escenario crítico para el resto del año.

"Hay una probabilidad del 80% de que se instaure un episodio de El Niño entre junio y agosto de 2026", apuntó la OMM en una nota de prensa.

La misma entidad internacional advirtió que los riesgos de enfrentar fenómenos meteorológicos extremos se agudizarán de cara a los próximos meses, toda vez que las estimaciones indican que "las probabilidades de que este episodio se mantenga al menos hasta noviembre rondan o superan el 90%".

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