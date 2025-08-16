CANAL RCN
Deportes

Bayer Múnich anunció formación titular para la Supercopa ante Stuttgart: Luis Díaz es noticia

Luis Díaz disputará su primer titulo oficial con el Bayern Múnich este sábado 16 de agosto, cuando enfrente al Stuttgart.

Luis Díaz Bayern Múnich (1)
FOTO: Luis Díaz - Instagram

Noticias RCN

agosto 16 de 2025
12:34 p. m.
La espera terminó para Luis Díaz. Este sábado 16 de agosto, el colombiano disputará su primer título oficial con el Bayern Múnich, que se enfrentará al Stuttgart en la gran final de la Supercopa de Alemania 2025.

El compromiso se jugará en el Mercedes Benz Arena desde la 1:30 pm (hora colombiana) y definirá en 90 minutos al campeón.

El guajiro, que llegó procedente del Liverpool tras conquistar cinco trofeos en Inglaterra, buscará levantar su primer título en suelo alemán con el club más poderoso de la Bundesliga.

La formación del Bayern para la Supercopa

El Bayern confirmó su nómina titular, donde Luis Díaz será protagonista en el ataque junto a Harry Kane y Michael Olise.

La formación inicial será: Neuer; Upamecano, Tah, Kimmich, Gnabry, Goretzka, Kane, Luis Díaz, Olise, Laimer y Stanisic.

Díaz entrenó con normalidad y se ha adaptado rápidamente al estilo del conjunto bávaro, mostrando su nivel en tres partidos amistoso. Aunque no ha podido marcar, su sociedad con Kane y Olise genera gran expectativa, mientras que Serge Gnabry apoyará desde la zona ofensiva.

Un duelo de campeones en Alemania

El Stuttgart llega a esta final tras consagrarse campeón de la Copa de Alemania la temporada pasada, mientras que el Bayern lo hace como campeón de la Bundesliga.

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue el pasado 28 de febrero, con victoria 1-3 para los bávaros en condición de visitante.

¿Dónde y cómo ver la final se la Supercopa de Alemania?

La Supercopa de Alemania será transmitida por ESPN y Disney+, disponible en las principales cableoperadoras del país.

La cita representa no solo el inicio oficial de la temporada, sino también la oportunidad de ver al colombiano en la búsqueda de su primer gran logro en el fútbol alemán.

