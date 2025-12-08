Luis Díaz volvió a jugar con el Bayern Múnich y deslumbró con su velocidad

Luis Díaz sigue dando de qué hablar en sus primeros días como jugador del Bayern Múnich. Este martes 12 de agosto, el colombiano disputó su tercer partido con el club bávaro, mostrando destellos de la velocidad y el desequilibrio que lo llevaron a ser fichado desde el Liverpool.

El guajiro ingresó al minuto 62' en reemplazo de Lennart Karl, y no tardó en hacerse notar. Apenas trece minutos después, tuvo su primera acción clara, que fue una proyección desde atrás que terminó con un pase rastrero que cruzó todo el área rival sin encontrar rematador.

El contragolpe con el que se levantó a la tribuna

La jugada más destacada del partido llegó en el minuto 82'. Luis Díaz inició un contragolpe desde su propio campo, superó a varios rivales con potencia y regate, dejó a uno en el camino con un enganche y, ya en el área, definió, aunque su disparo no llevó la fuerza suficiente para vencer al portero.

Su insistencia no cesó y, cinco minutos después, volvió a encender a la afición.

La jugada que no terminó en gol

En el 87', recibió un cambio de frente por izquierda, controló y, con una aceleración fulminante, dejó en el piso al lateral rival.

Ya mano a mano con el arquero, definió con precisión por un costado y no pudo celebrar por primera vez con el Bayern. El partido terminó 2-1 a favor del Bávaro.

Aunque no fue titular, la actuación de Luis Díaz dejó claro que está listo para competir por un lugar en el once inicial.

El próximo reto del Bayern Múnich será el 16 de agosto ante el Stuttgart, en la Supercopa de Alemania, donde el colombiano podría tener más minutos y, quizás, estrenarse como titular.