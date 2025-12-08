CANAL RCN
Deportes

Luis Díaz volvió a jugar con el Bayern Múnich y deslumbró con su velocidad

Luis Díaz disputó su tercer partido con el Bayern Múnich y dejó una jugada espectacular en la que superó a todos con su velocidad y regate.

Luis Diaz Bayern Múnich
Foto: AFP y captura de pantalla de Win Sports

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
01:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Luis Díaz sigue dando de qué hablar en sus primeros días como jugador del Bayern Múnich. Este martes 12 de agosto, el colombiano disputó su tercer partido con el club bávaro, mostrando destellos de la velocidad y el desequilibrio que lo llevaron a ser fichado desde el Liverpool.

Luis Díaz y el Bayern Múnich dicen adiós a emblemática figura: se hizo oficial
RELACIONADO

Luis Díaz y el Bayern Múnich dicen adiós a emblemática figura: se hizo oficial

El guajiro ingresó al minuto 62' en reemplazo de Lennart Karl, y no tardó en hacerse notar. Apenas trece minutos después, tuvo su primera acción clara, que fue una proyección desde atrás que terminó con un pase rastrero que cruzó todo el área rival sin encontrar rematador.

El contragolpe con el que se levantó a la tribuna

La jugada más destacada del partido llegó en el minuto 82'. Luis Díaz inició un contragolpe desde su propio campo, superó a varios rivales con potencia y regate, dejó a uno en el camino con un enganche y, ya en el área, definió, aunque su disparo no llevó la fuerza suficiente para vencer al portero.

 

Su insistencia no cesó y, cinco minutos después, volvió a encender a la afición.

La jugada que no terminó en gol

En el 87', recibió un cambio de frente por izquierda, controló y, con una aceleración fulminante, dejó en el piso al lateral rival.

Luis Díaz hizo de las suyas en su primera titularidad con el Bayern Múnich: lujosa jugada dejó a dos rivales
RELACIONADO

Luis Díaz hizo de las suyas en su primera titularidad con el Bayern Múnich: lujosa jugada dejó a dos rivales

Ya mano a mano con el arquero, definió con precisión por un costado y no pudo celebrar por primera vez con el Bayern. El partido terminó 2-1 a favor del Bávaro.

Aunque no fue titular, la actuación de Luis Díaz dejó claro que está listo para competir por un lugar en el once inicial.

El próximo reto del Bayern Múnich será el 16 de agosto ante el Stuttgart, en la Supercopa de Alemania, donde el colombiano podría tener más minutos y, quizás, estrenarse como titular.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Radamel Falcao García

Los balones con los que Falcao marcó con Millonarios están a la venta: millonaria cifra

Millonarios

Continúan las lesiones en Millonarios: nuevas bajas sensibles en el 'embajador'

Millonarios

Confirman nueva fecha y hora para el clásico Santa Fe vs. Millonarios de Liga BetPlay

Otras Noticias

Viral

El nuevo amor de Alejandro Riaño: captaron al comediante con su nueva pareja

¿Quién es la nueva pareja de Alejandro Riaño? El comediante mostró a su nueva pareja en redes sociales.

Congreso de la República

Contundente mensaje del presidente del Congreso frente a las elecciones que se avecinan

En medio de la consternación por el magnicidio de Miguel Uribe, Lidio García, hizo un fuerte llamado ante el ciclo de violencia que revive en Colombia.

Enfermedades

¿Cuál es la importancia de las colonoscopias para detectar el cáncer colorrectal?

Brasil

Menor se encuentra desaparecida, luego de que su padre la arrojara de un bote por discusión matrimonial

Automovilismo

Vehículos eléctricos en Colombia: ¿Cuáles quedarán libres de pagar Soat?