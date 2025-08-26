CANAL RCN
Deportes

Luis Díaz debuta en Copa de Alemania: hora y TV para ver al Bayern Múnich

Luis Díaz tendrá acción este miércoles en la Copa de Alemania. Prográmese para el duelo.

Luis Díaz
Foto: @FCBayern

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
07:53 p. m.
El atacante colombiano Luis Díaz continúa sumando capítulos a su carrera en el fútbol alemán y este miércoles 27 de agosto podría disputar su primer partido en la Copa de Alemania cuando el Bayern Múnich visite al modesto Wehen Wiesbaden. Tras un arranque positivo en la Supercopa y la Bundesliga, donde ya celebró un gol en cada torneo, el guajiro buscará extender su racha anotadora en este nuevo certamen.

La llegada de Díaz al gigante bávaro ha generado gran expectativa, y sus primeras apariciones confirman que se ha adaptado rápidamente al estilo de juego del equipo dirigido por Vincent Kompany. Sin embargo, debido a la diferencia de nómina y a la importancia del calendario, el extremo podría no ser titular y tendría apenas algunos minutos de acción para evitar sobrecarga física.

Un debut que llega en un buen momento

El colombiano vive días de confianza plena. En la Supercopa de Alemania marcó en su primera presentación y en la Bundesliga ratificó su buen momento con otra anotación, ganándose la aprobación de la hinchada y de su entrenador. Ahora, con la Copa de Alemania como escenario, Díaz tendrá la oportunidad de seguir mostrando su capacidad para desequilibrar por las bandas y su olfato goleador.

El Bayern Múnich, amplio favorito para avanzar, aprovecharía este encuentro para rotar la nómina y dar minutos a jugadores que han tenido menor participación en el inicio de temporada. Aun así, la presencia de Díaz, aunque sea en los últimos minutos, le añade atractivo al compromiso.

Objetivo: seguir dejando huella en cada torneo

Para el guajiro, cada aparición con el Bayern es una oportunidad de consolidarse como pieza clave en un plantel repleto de figuras. Si logra marcar en la Copa, Díaz sumaría goles en tres competencias diferentes en menos de un mes, un inicio soñado para su etapa en Alemania y un motivo más de orgullo para los aficionados colombianos.

