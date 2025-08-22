CANAL RCN
Deportes

Luis Díaz debuta este viernes en Bundesliga: hora y TV para verlo contra Leipzig

Luis Díaz debutará este viernes 22 de agosto oficialmente en Bundesliga. Prográmese para el encuentro.

Luis Díaz
Foto: @FCBayern

Noticias RCN

agosto 22 de 2025
06:32 a. m.
El esperado debut de Luis Díaz en la Bundesliga finalmente se hará realidad este viernes 22 de agosto, cuando el Bayern Múnich reciba al Leipzig en el Allianz Arena. El atacante colombiano, quien llegó al club bávaro en este mercado de fichajes, ya dejó una grata impresión en los compromisos de pretemporada y se estrenó oficialmente con gol durante la Supercopa de Alemania, torneo que terminó levantando junto a sus nuevos compañeros.

La expectativa alrededor del guajiro es enorme, pues su incorporación ha sido considerada estratégica para reforzar el frente de ataque del equipo dirigido por Vincent Kompany. La confianza del entrenador belga apunta a que Díaz tenga un papel protagónico desde el inicio, siendo muy probable que aparezca como titular ante uno de los rivales más exigentes del fútbol alemán.

Un estreno con grandes expectativas en el Allianz Arena

El juego será a partir de la 1:30 p.m. (hora colombiana) y tendrá transmisión de ESPN y Disney+ para todo Colombia.

La Bundesliga marca el comienzo de un nuevo reto para el colombiano, que buscará adaptarse con rapidez a las exigencias del torneo local. En su paso previo por el fútbol europeo, Díaz ya demostró su capacidad para brillar en escenarios de máxima presión, y el Bayern confía en que aporte desequilibrio por las bandas, velocidad y gol, factores que el equipo necesita para mantener su dominio en Alemania.

El duelo contra Leipzig no será sencillo: el cuadro visitante llega con aspiraciones renovadas y un plantel competitivo. Sin embargo, la localía en el Allianz Arena y la jerarquía del Bayern parecen inclinar la balanza a favor de los muniqueses.

Díaz busca convertirse en referente del campeón alemán

Más allá de este primer partido de liga, el objetivo del guajiro es consolidarse como pieza clave en una temporada donde el Bayern tiene la obligación de recuperar su hegemonía y competir con fuerza en la Champions League. El debut de este viernes será la primera prueba para confirmar que su fichaje no fue solo un golpe mediático, sino una apuesta deportiva sólida para un equipo acostumbrado a ganar.

