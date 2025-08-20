Luis Díaz, protagonista en Alemania: así le fue tocando acordeón al guajiro

Luis Díaz sigue ganando protagonismo en Alemania, no solo por su fútbol sino también por su carisma fuera de la cancha. El atacante colombiano, flamante refuerzo del Bayern Múnich, participó junto a sus compañeros en la tradicional sesión previa al Oktoberfest, una costumbre que el club bávaro realiza cada temporada para acercar al plantel con la cultura local.

Como es tradición, los jugadores vistieron el traje típico de Baviera, conocido como Lederhosen, caracterizado por sus pantalones de cuero —largos o cortos—, tirantes y camisas clásicas. Díaz, quien atraviesa un gran momento personal y deportivo, no solo lució impecable con la indumentaria, sino que también se animó a mostrar su faceta más alegre al tomar un acordeón y tocarlo durante algunos segundos, desatando risas entre sus compañeros y el personal del club.

El colombiano disfruta su adaptación al Bayern Múnich

El gesto de Díaz fue ampliamente destacado por la prensa alemana y por los hinchas, quienes celebran la facilidad con la que el guajiro se adapta a su nuevo entorno. Este tipo de eventos suele reforzar la unión dentro del vestuario, y el colombiano parece estar aprovechando cada oportunidad para integrarse plenamente al equipo dirigido por Vincent Kompany.

Un momento que refuerza el vínculo con la afición

El video del exjugador del Liverpool interpretando el acordeón se viralizó rápidamente en redes sociales, sumando comentarios positivos de fanáticos en Múnich y en Colombia. Además de demostrar que está listo para aportar en el campo, Díaz continúa construyendo una conexión especial con la afición bávara, que valora no solo su talento futbolístico, sino también su simpatía y cercanía.

Con este gesto espontáneo, Luis Díaz reafirma que su llegada al Bayern Múnich no es solo un cambio deportivo, sino también cultural, y que está dispuesto a disfrutar cada momento en su nueva casa europea.