Lo último: DT de Millonarios reveló tiempo de recuperación de Falcao García

DT de Millonarios reveló tiempo de recuperación de Falcao García

Radamel Falcao García salió lesionado del último partido de Millonarios y este sería el tiempo de recuperación del ‘Tigre’.

Falcao
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

febrero 16 de 2026
06:41 p. m.
Fabián Bustos, entrenador de Millonarios, habló este lunes 16 de febrero sobre la lesión que sufrió Radamel Falcao García en el reciente partido frente a Llaneros y entregó un primer panorama sobre el tiempo que estaría fuera de las canchas. La noticia genera preocupación en el entorno azul, especialmente por los compromisos internacionales que se avecinan.

El delantero tuvo que salir del terreno de juego en el segundo tiempo del compromiso del fin de semana, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico. Aunque inicialmente se habló de una molestia leve, el club decidió someter al jugador a exámenes médicos para conocer con exactitud el alcance de la lesión.

Resonancia y primeras conclusiones del cuerpo técnico

En diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio, Bustos explicó el proceso médico que se le realizó al goleador y entregó detalles de la situación. “Los dos tendrán nuevas pruebas médicas para confirmar. Ahora en la tarde, a Radamel le van a realizar una resonancia. Ahí vamos a tener la claridad suficiente. Lo mismo en el caso de Rodrigo (Contreras), a quien mañana le harán el mismo examen. Creemos que no son lesiones tan graves”, expresó el entrenador.

El técnico también reveló que el propio delantero le manifestó la sensación que tuvo en el momento de la molestia.
“Falcao nos dijo que, de tantos años jugar, sintió una molestia, una pequeña distensión. Rodrigo se siente mucho mejor. Los dos tendrán el cuidado necesario, para ver cuándo vuelven a entrenar con sus compañeros”, añadió.

Los resultados oficiales de la resonancia todavía no se han dado a conocer públicamente, pero en el club esperan que el diagnóstico confirme que no se trata de una lesión de gravedad.

Entre 15 y 20 días fuera y duda para el duelo internacional

Bustos también se refirió al tiempo estimado de recuperación del atacante, una cifra que lo pone en duda para el compromiso ante Atlético Nacional por la fase previa de la Copa Sudamericana.

“Por supuesto que preocupan (las lesiones). No todas las lesiones son iguales. En el caso de Falcao tenía cansancio normal, no iba a jugar todo el partido, iba a estar 50 o 60 minutos. Por lo que conversé con él hoy, estaría entre 15 a 20 días por fuera. Con la resonancia vamos a tener más claridad”, aseguró el estratega.

Además, el entrenador subrayó que el manejo del delantero debe ser cuidadoso por su trayectoria. “Con jugadores de recorrido hay que ver que no tienen músculos iguales, presentan secuelas de lesiones anteriores. Tenemos la sensación de tenerlo lo más rápido posible”, concluyó.

Mientras se conocen los resultados definitivos de los exámenes, en Millonarios esperan la evolución del ‘Tigre’, consciente de que su experiencia y liderazgo serán fundamentales en los retos deportivos que se aproximan.

