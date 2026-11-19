Un día después de conocerse que el cantante antioqueño de música urbana, Stiven Mendoza, más conocido como Blessd, adquirió la mayoría de acciones del Deportivo Pereira junto con su manager Santiago Jaramillo ('Dímelo Jara'), surgió un nuevo inconveniente para el cantante y el empresario.

En 2022, Andrés Felipe Sánchez, conocido por trabajar imitando al cantante puertorriqueño Ozuna y que además representaba a otro imitador del cantante paisa, denunció a Blessd y Jaramillo por retenerlo, presuntamente, durante más de tres horas y obligarlo a firmar un contrato que le prohibía seguir promocionando las imitaciones de Blessd.

Blessd y 'Dímelo Jara' irán a juicio en 2027

La Fiscalía General de la Nación radicó el jueves 19 de noviembre un escrito en el que llama a juicio a Blessd y a 'Dímelo Jara', además de Laura Moreno y Julián Giraldo, abogados que habrían estado presentes durante la presunta retención, a raíz de la denuncia realizada por Andrés Felipe Sánchez.

En la audiencia, que fue programada para el próximo 9 de febrero de 2027, también se leerán formalmente los cargos por constreñimiento ilegal, acceso abusivo a un sistema informático e intimidación o amenaza con arma de fuego; dentro de la acusación inicial, se menciona que también fue amenazado por el productor Daniel Velásquez, pero el caso fue archivado debido al fallecimiento de Velásquez.

RELACIONADO Blessd respondió a las críticas tras convertirse en dueño del Deportivo Pereira

Blessd y su equipo no aceptaron los cargos

Tras hacerse pública la denuncia, la defensa de Blessd y su manager no aceptaron los cargos y argumentan que el cantante nunca estuvo presente en la escena donde se sostuvo la supuesta reunión; de este modo, y ante la falta de pruebas concluyentes, la Fiscalía reformuló los cargos al considerar que no había elementos suficientes para sostener dicha figura penal.