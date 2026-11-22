Tras el Gran Premio de Las Vegas, por la jornada #21 de la Fórmula 1, estalló la polémica entre el multicampeón Max Verstappen y George Russell; la rivalidad, que data de años atrás por diferentes roces dentro de las pistas, detonó durante el fin de semana del 22 de noviembre luego de que el neerlandés adelantara al británico durante una de las vueltas de preparación, rompiendo un 'código' no escrito entre competidores.

Al intentar recuperar la posición, los autos de ambos corredores se tocaron, provocando que Verstappen lanzara un insulto con las manos contra Russell, que manifestaría su inconformidad con la actitud del neerlandés: "Va por ahí como si fuese superior a todos", afirmó.

Escándalo en la Fórmula 1 tras polémicas declaraciones de Max Verstappen contra George Russell

Durante el Gran Premio de Las Vegas, Russell tuvo un mal movimiento con su auto mientras intentaba adelantar a su compañero de equipo y terminó chocando contra las barreras, provocando que descendiera en las posiciones; tras el golpe, Verstappen reaccionó con su equipo y se burló del corredor de Mercedes: "Bien hecho", expresó.

Max terminaría ganando la carrera y brindó unas explosivas declaraciones contra el piloto británico: "Habla mucho fuera de la pista y, sinceramente, no me molesta porque está tan por debajo de mi nivel que ni siquiera tiene sentido entrar en esa disputa", dijo Verstappen sobre su rival y agregó:"Fue fantástico mirar por el retrovisor y ver lo que estaba pasando", haciendo referencia al accidente que tuvo durante la carrera.

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No hay sanción a Verstappen tras gesto contra Russell

Aunque el insulto de Verstappen contra Russell, haciendo un gesto con la mano, quedó grabado y ante la vista de todos, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) no se pronunció al respecto y únicamente lanzó una advertencia contra el piloto de Red Bull Racing por la acción en pista.