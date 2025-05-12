Salió a la luz video de Matheus Uribe agrediendo a Aguerre por la espalda

La tensión que dejó el clásico antioqueño en el estadio Atanasio Girardot continúa generando repercusiones. En las últimas horas se conoció un video grabado desde una de las tribunas del escenario, material que muestra con claridad el momento exacto en el que Matheus Uribe, mediocampista de Atlético Nacional, golpea por la espalda a Washington Aguerre, arquero de Independiente Medellín.

Este hecho, registrado segundos después del triunfo 2-1 del conjunto verdolaga en la quinta fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, habría sido el detonante de la fuerte gresca que posteriormente se trasladó a la entrada del túnel que conduce a los vestuarios.

Las imágenes han generado un enorme revuelo, especialmente porque contradicen la versión inicial que circuló durante las primeras horas después del partido. En un comienzo, se creyó que Matheus Uribe había sido víctima de una agresión injustificada, pero la evidencia en video cuenta una historia completamente distinta y pone al volante en el centro del escándalo.

El momento exacto del golpe y la reacción de Aguerre

En la grabación filtrada se observa a Uribe acercándose por detrás a Washington Aguerre para propinarle una patada sorpresiva. El arquero, visiblemente desconcertado y molesto, gira de inmediato y comienza a buscar al mediocampista, lo que desencadena un forcejeo que rápidamente involucra a varios jugadores de ambas escuadras.

El incidente se extendió hacia la entrada del túnel del Atanasio Girardot, donde la situación se salió de control y se produjeron empujones, gritos y golpes entre futbolistas de los dos equipos. Lo que parecía un cierre de partido intenso pero habitual terminó convirtiéndose en uno de los episodios disciplinarios más delicados del semestre.

Un giro en la investigación disciplinaria

La aparición de este video representa una pieza clave para las indagaciones que adelanta la Comisión Arbitral. Con la nueva evidencia, queda claro que Uribe no solo estuvo involucrado en la pelea, sino que habría sido quien inició la confrontación con una acción antideportiva que no fue registrada por las cámaras oficiales de la transmisión.

Este cambio en la narrativa obliga a las autoridades deportivas a reevaluar el informe inicial del partido y a considerar sanciones adicionales. La Comisión deberá determinar el grado de responsabilidad de cada jugador y definir si habrá suspensiones más severas, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y la contundencia de la prueba divulgada.

Mientras avanzan las investigaciones, el fútbol colombiano vuelve a quedar en el centro del debate, con llamados a reforzar la disciplina y a sancionar de manera ejemplar para evitar que episodios como este se repitan en los escenarios del país.