Colombia aplastó a Venezuela y la dejó sin su primer mundial: reviva los nueve goles

Una noche de nueve goles se vivió en el estadio Monumental de Maturín entre las selecciones de Venezuela y Colombia por la última jornada de las eliminatorias.

La tricolor fue aplastante ante su similar vinotinto y con un 6-3 lo dejó sin la posibilidad de avanzar al Mundial de 2026 por la vía del repechaje. Este resultado cayó como anillo al dedo a Bolivia, quien hizo la tarea y venció a Brasil por 1-0.

De esta manera, Colombia ratificó su paso de manera definitiva a la cita orbital junto con Brasil, Argentina, Paraguay, Ecuador y Uruguay.

Lluvia de goles entre Venezuela y Colombia: mírelos aquí

La cuenta en el Monumental de Maturín se abrió rápidamente para la selección local. Sobre el minuto 3 de juego, Telasco sacó un remate que se incrustó en el ángulo de Mier, quien no pudo hacer mucho.

Con el 1-0 en contra, Colombia reaccionó rápidamente y sobre el minuto 11 de juego empató las acciones gracias a un cabezazo de Yerry Mina.

La alegría no duró mucho para los colombianos, pues un minuto más tarde, Kevin Mier cometió un error garrafal y le dio la posibilidad a Martínez de poner a los suyos arriba.

Foto: AFP

El segundo de Venezuela le dio un aire distinto a los cafeteros que reaccionaron como una tromba y se fueron de largo. Sobre el cierre de la primera mitad, Luis Javier Suárez, gran figura de la noche, anotó el primero de cuatro en su cuenta y el empate a dos goles.

Ya para la segunda mitad, el delantero, que milita en el Sporting de Lisboa se despachó con tres goles más. Al minuto 50, el ariete puso el 3-2 con un remate ceñido al palo izquierdo del arco de Romo.

Nueve minutos más tarde, el mismo delantero puso el 4-2 con una definición rasante tras ganar en velocidad a la defensa venezolana.

Foto: AFP.

La cuenta para Suárez se alargó sobre el minuto 62 tras un pase dentro del área que tuvo para definir a placer y así batir nuevamente a su rival.

El descuento para Venezuela llegó al 76 por medio de Salomón Rondón quien aprovechó un rebote de Mier y así poner el 3-5.

La ilusión por conseguir una remontada se fue rápidamente para los venezolanos, pues dos minutos más tarde, Jhon Córdoba sentenció el duelo con un remate dentro del área.

Así quedó la tabla de posiciones de la eliminatoria sudamericana