¿Seguirá Rodrigo Contreras en Millonarios? Esto dijo Ariel Michaloutsos

El buen momento deportivo de Millonarios se debe a varios protagonistas durante la temporada 2026, pero uno de los nombres que más ha llamado la atención es el del delantero argentino Rodrigo Contreras.

Su rendimiento ofensivo ha sido clave en la recuperación del equipo capitalino, desde la llegada del técnico Fabián Bustos, quien asumió el mando del plantel tras el irregular inicio de campaña.

En medio de este contexto positivo, el director deportivo del club, Ariel Michaloutsos, se refirió públicamente al presente del atacante y a su posible continuidad en el equipo azul.

Las declaraciones se dieron en una entrevista con AS Colombia, donde el directivo analizó el impacto de los refuerzos y el rendimiento que ha mostrado el goleador en los primeros meses del año.

Contreras llegó a Millonarios a comienzos de 2026 en condición de préstamo procedente de Deportes Antofagasta, con una opción de compra incluida en su contrato. Desde su llegada, el delantero ha logrado consolidarse como una de las principales cartas ofensivas del equipo.

Ariel Michaloutsos habló del rendimiento de Rodrigo Contreras en Millonarios

Durante la entrevista, Michaloutsos aseguró que el nivel mostrado por Rodrigo Contreras no ha sido una sorpresa para la dirección deportiva del club. Según explicó, el delantero argentino ya había demostrado su potencial desde etapas tempranas de su carrera.

A mí no me sorprende demasiado lo de Rodrigo. Es un jugador que ya había aparecido muy bien en la división de San Lorenzo de Almagro y hoy está en un momento maduro de su carrera, señaló el directivo.

El atacante ha respondido con goles a la confianza del cuerpo técnico. En lo que va de la temporada, ha disputado nueve partidos con la camiseta de Millonarios y ha marcado seis goles, cifras que lo convierten en uno de los jugadores más determinantes del plantel.

Le gusta mucho el club como a todos los jugadores que han venido. Yo lo dije alguna vez, Millonarios debe incorporar jugadores con cierta valía y también jugadores jóvenes con cierta proyección

Además, su actuación fue decisiva en la clasificación del equipo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde anotó dos goles frente a Atlético Nacional en la victoria 1-3 que aseguró el avance del club capitalino en el torneo continental.

Futuro de Rodrigo Contreras en Millonarios: esto dijo Ariel Michaloutsos

El gran rendimiento del delantero ha generado preguntas entre los aficionados sobre su continuidad en el club más allá de la temporada actual.

Ante este panorama, el director deportivo aclaró que Millonarios tiene una opción para extender la permanencia del jugador.

Sin embargo, Michaloutsos señaló que el club evaluará la situación con calma durante el transcurso del año.

Tiene una opción que después el club evaluará, pero tenemos prácticamente hasta fin de año para analizar los pasos y lo que venga. Ojalá pueda estar siempre con nosotros, afirmó el dirigente.

Estas palabras dejan abierta la posibilidad de que Rodrigo Contreras continúe en el proyecto deportivo del equipo azul si mantiene su nivel actual.

El buen momento del delantero también coincide con una etapa de renovación dentro del plantel. Para la temporada 2026, Millonarios reforzó su plantilla con varios fichajes y apostó por una nueva estructura deportiva encabezada por Michaloutsos, quien llegó para liderar el proceso de construcción del equipo.

Mientras el club continúa su participación en la liga colombiana y en la Copa Sudamericana, la atención de los hinchas sigue puesta en el rendimiento del goleador argentino.