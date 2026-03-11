CANAL RCN
Deportes

Superclásico con El Campín a reventar: Millonarios agotó su boletería para recibir a Nacional

Para el clásico entre Millonarios y Nacional no habrá ingreso de hinchada visitante en El Campín.

Millonarios
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

marzo 11 de 2026
06:07 p. m.
El clásico más esperado del fútbol colombiano volverá a paralizar a Bogotá. El duelo entre Millonarios FC y Atlético Nacional, correspondiente a la fecha 12 de la Liga BetPlay, se disputará con un lleno absoluto en el estadio Estadio Nemesio Camacho El Campín.

El propio club embajador confirmó a través de sus redes sociales que toda la boletería disponible para el compromiso se agotó en tiempo récord. En menos de tres horas desde que se habilitó la venta al público, los aficionados aseguraron todas las localidades del escenario deportivo, garantizando así un ambiente espectacular para uno de los partidos más importantes del calendario futbolístico colombiano.

La expectativa alrededor de este compromiso es enorme, no solo por la histórica rivalidad entre ambos equipos, sino también por el momento deportivo que atraviesan y los antecedentes recientes entre ellos.

Un clásico marcado por la revancha reciente

Este nuevo capítulo del superclásico llega con un ingrediente especial. Hace apenas dos semanas, el conjunto bogotano consiguió una importante victoria en el estadio Estadio Atanasio Girardot, donde eliminó a Atlético Nacional de la fase previa de la Copa Sudamericana.

El equipo dirigido por Fabián Bustos logró imponerse en territorio antioqueño, consiguiendo así su clasificación a la fase de grupos del torneo continental. Aquella eliminación dejó un ambiente cargado de tensión entre ambas instituciones y elevó aún más el interés por el partido que ahora se jugará en la capital del país.

Además, para Millonarios el compromiso representa una oportunidad clave en sus aspiraciones dentro del campeonato local. El equipo azul necesita sumar puntos en casa para mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la tabla y acercarse a los puestos de clasificación.

Sin presencia de hinchada visitante

Otro de los aspectos confirmados por el club capitalino es que el encuentro se disputará únicamente con público local. De acuerdo con la información entregada por Millonarios, no estará permitido el ingreso de hinchada visitante para este compromiso.

La decisión busca garantizar la seguridad dentro y fuera del estadio, teniendo en cuenta la magnitud del evento y la rivalidad histórica entre ambas aficiones. De esta manera, las tribunas del Campín estarán completamente teñidas de azul durante el desarrollo del partido.

El esperado enfrentamiento se jugará el próximo 17 de marzo a partir de las 8:30 de la noche, en un estadio completamente lleno y con un ambiente que promete estar a la altura de uno de los clásicos más grandes del fútbol colombiano.

Con el recuerdo reciente de la eliminación en torneo internacional y la necesidad de sumar en la liga, Millonarios y Nacional protagonizarán un duelo cargado de emociones que podría marcar un punto importante en el desarrollo de la temporada.

