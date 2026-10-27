Presidente de la CUT destapó su proyección para la discusión del salario mínimo 2027

A pocos días para el inicio de noviembre, aumenta la expectativa por la discusión en torno al alza del salario mínimo para 2027, siendo la primera mesa con el gobierno de Abelardo de la Espriella.

El incremento para 2026, expedido por decreto el 29 de diciembre de 2025 por parte del expresidente Gustavo Petro, causó controversia. Fue del 23.7 %, una cifra inesperada para varios sectores.

Salario mínimo subió 23.7 % en 2026

Inclusive, llegaron demandas al Consejo de Estado y el alto tribunal tomó importantes decisiones, como la suspensión temporal del decreto.

Al final, el Gobierno expidió un segundo decreto con el mismo porcentaje, pero precisando con mayor claridad los aspectos que llevaron a ese aumento y teniendo en cuenta los fundamentos que hay en la ley, como el IPC o la meta de inflación.

Una de las primeras voces en poner sobre la mesa su propuesta fue Fabio Arias, expresidente de la CUT, asegurando que el incremento debería ser del 38.5 % (674.098 pesos) para que quede en $ 2.425.000, sin incluir el aumento de transporte.

Otro valor que se ha analizado es el del 8 %, es decir, $ 140.072, y que se cierre en $ 1.890.977. Estos aumentos han sido estimados; la hora definitiva será en las mesas convocadas por el Ministerio del Trabajo.

CUT propone que incremento sea de dos dígitos

Por los micrófonos de la FM pasaron el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Nelson Alarcón, y el docente e investigador de la Universidad Javeriana, Giovanni González, quienes dieron sus proyecciones.

Alarcón defendió que el aumento debe ser de dos dígitos, es decir, superior al 9 %. “La negociación no puede limitarse a acordar un porcentaje, solamente a esto, sino también a la distribución del poder adquisitivo de los hogares, la generación de empleo, la productividad y el modelo de desarrollo económico”, expuso.

Por su parte, González consideró que uno de los problemas de la negociación del salario es que no debería solamente tenerse en cuenta el IPC y la participación. Indicó que deberían agregarse la competitividad, los salarios regionales y a los contratistas independientes.

El líder sindical respaldó el aumento del 23.7 % al mencionar que redujo la desigualdad, disminuyó el desempleo y fortaleció el poder adquisitivo.