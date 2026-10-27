Archivan caso de esterilizaciones forzosas a mujeres indígenas durante el Gobierno de Alberto Fujimori en Perú

Los casos de más de cuatro mil campesinas peruanas, en su mayoría indígenas, que denunciaron haber sufrido graves lesiones tras cirugías de esterilización forzosa, junto a las familias de cinco mujeres que perdieron la vida en procedimientos de este tipo, podrían quedar impunes.

En una resolución del 22 de octubre la Fiscalía del país latino determinó que debía archivarse la investigación por prescripción de la acción penal, una decisión fundamentada en una polémica legislación de 2024 que impide estudiar como crímenes de lesa humanidad o de guerra, los hechos ocurridos antes de julio de 2002.

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Tres exministros de Salud en la lista investigados por el caso:

La decisión deja fuera de alcance judicial a 52 investigados, entre ellos tres exministros de Salud del fallecido expresidente Alberto Fujimori. Cabe destacar que la actual mandataria del país es hija del exgobernante, quien murió en 2024 tras ser beneficiado por un indulto humanitario.

Aunque el régimen fujimorista siempre rechazó los señalamientos, distintas voces insisten en que el programa de planificación familiar implementado en su mandato afectó de manera sistemática a mujeres en situación de pobreza del entorno rural.

La decisión choca con pronunciamientos y sentencias de instancias internacionales:

La resolución, dada a conocer este martes 27 de octubre, provocó un rechazo inmediato de colectivos sociales y defensores de derechos humanos, quienes tildan el marco legal aplicado de "ley de impunidad".

Rocío Silva-Santisteban, directora de la organización feminista Demus, rechazó la determinación de la Fiscalía en diálogo con la agencia de noticias francesa AFP y adelantó que acudirá ante un fiscal superior para exigir la revisión del caso.

A esta postura se sumó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, organismo que instó al Ministerio Público a reevaluar la decisión de archivar el caso conforme a los compromisos internacionales de Perú.

La decisión fiscal choca además con pronunciamientos de instancias internacionales. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas había advertido previamente que estas cirugías masivas podían encuadrarse como delitos de lesa humanidad.

De igual forma, en marzo pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra del Estado peruano al declararlo responsable internacionalmente por el deceso de una mujer sometida a este procedimiento, sin consentimiento, en 1997.