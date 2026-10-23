"No es normal y espero que no pase más": Lucas González apuntó contra la Dimayor

Atlético Nacional venció 3-0 a Deportivo Pasto por la fecha 14 de la Liga Betplay y, con un partido menos, llegó por primera vez en el campeonato al primer lugar en la tabla de posiciones; Edwin Cardona marcó un golazo desde la mitad de la cancha y Jose Escorcia junto a Juan Rengifo completaron la lista de goleadores.

Tan solo dos días atrás, el martes 20 de octubre, Nacional también tuvo que jugar por liga, pero en condición de visitante ante el Cúcuta Deportivo; el resultado fue 1-0 a favor de los locales y el equipo 'verdolaga' tuvo que jugar con un equipo mixto debido a múltiples lesiones.

Lucas González lanzó crítica a la Dimayor

Debido a la cantidad de partidos que Nacional ha tenido que jugar en tan pocos días, el entrenador Lucas González se refirió a la situación y lanzó una crítica contra la Dimayor; en ocho días, el 'verde paisa' habrá jugado cuatro partidos una vez complete su juego del domingo 25 frente a Independiente Medellín en una nueva edición del clásico paisa.

“Lo que nos ha pasado esta semana no es normal y espero que no pase más. Que esto sea un llamado a la Dimayor (...) mientras Medellín juega 3 partidos, incluyendo los clásicos, nosotros 5”, afirmó el entrenador González, mientras señalaba que estas condiciones pueden afectar el resultado final del partido y que con su cuerpo técnico se deben concentrar en evitar la lesión de sus jugadores haciendo rotación en la nómina.

Nacional habría aceptado esas condiciones

Versiones periodísticas afirman que Nacional habría aceptado la reprogramación de algunos de sus partidos en fechas cercanas debido a otros compromisos que habían adquirido, como lo fueron los partidos amistosos ante América en Estados Unidos en la mitad del campeonato y contra Chapecoense en Medellín como homenaje a los 10 años de la tragedia del equipo brasileño.

De este modo, las declaraciones de Lucas González resultan contradictorias con respecto a la posición adoptada por los directivos del club y se esperan otras declaraciones por parte de Dimayor o de Atlético Nacional.