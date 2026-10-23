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"No es normal y espero que no pase más": Lucas González apuntó contra la Dimayor

Atlético Nacional venció 3-0 a Deportivo Pasto en su último juego por liga y el próximo domingo 25 de octubre jugará el clásico paisa ante Independiente Medellín.

Crítica de Lucas González a Dimayor
Foto: DIMAYOR

Noticias RCN

octubre 23 de 2026
02:59 p. m.
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Atlético Nacional venció 3-0 a Deportivo Pasto por la fecha 14 de la Liga Betplay y, con un partido menos, llegó por primera vez en el campeonato al primer lugar en la tabla de posiciones; Edwin Cardona marcó un golazo desde la mitad de la cancha y Jose Escorcia junto a Juan Rengifo completaron la lista de goleadores.

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Tan solo dos días atrás, el martes 20 de octubre, Nacional también tuvo que jugar por liga, pero en condición de visitante ante el Cúcuta Deportivo; el resultado fue 1-0 a favor de los locales y el equipo 'verdolaga' tuvo que jugar con un equipo mixto debido a múltiples lesiones.

Lucas González lanzó crítica a la Dimayor

Debido a la cantidad de partidos que Nacional ha tenido que jugar en tan pocos días, el entrenador Lucas González se refirió a la situación y lanzó una crítica contra la Dimayor; en ocho días, el 'verde paisa' habrá jugado cuatro partidos una vez complete su juego del domingo 25 frente a Independiente Medellín en una nueva edición del clásico paisa.

“Lo que nos ha pasado esta semana no es normal y espero que no pase más. Que esto sea un llamado a la Dimayor (...) mientras Medellín juega 3 partidos, incluyendo los clásicos, nosotros 5”, afirmó el entrenador González, mientras señalaba que estas condiciones pueden afectar el resultado final del partido y que con su cuerpo técnico se deben concentrar en evitar la lesión de sus jugadores haciendo rotación en la nómina.

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Nacional habría aceptado esas condiciones

Versiones periodísticas afirman que Nacional habría aceptado la reprogramación de algunos de sus partidos en fechas cercanas debido a otros compromisos que habían adquirido, como lo fueron los partidos amistosos ante América en Estados Unidos en la mitad del campeonato y contra Chapecoense en Medellín como homenaje a los 10 años de la tragedia del equipo brasileño.

De este modo, las declaraciones de Lucas González resultan contradictorias con respecto a la posición adoptada por los directivos del club y se esperan otras declaraciones por parte de Dimayor o de Atlético Nacional.

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