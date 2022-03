Brayan Vera y su llegada al América de Cali: "No veo la hora de entrenar con el equipo"

Luego de varios meses de intranquilidad, el América de Cali vive una de las semanas más tranquila desde que Juan Carlos Osorio tomó el mando del equipo caleño, después de ganar el clásico frente al Deportivo Cali y dejar buenas generaciones, los hinchas del equipo rojo, esperan con ansias la oficialización de Brayan Vera como nueva contratación ‘diablo rojo’.

Precisamente, el jugador proveniente de Italia habló con el programa Los Dueños al Balón de la ciudad Cali, donde reveló detalles de cómo se presentó su contratación, además de mostrarse contento de llegar al equipo que dirige Juan Carlos Osorio.

Lea también: ¿Qué pasará con el técnico de Nacional? Podrían quedarse con Herrera para esperar a Rueda

"La transferencia fue un poquito particular pues al principio no tuvimos la sintonía entre los directivos y mi persona, porque obviamente desde el principio a mí me dijeron América y yo dije que sí, tenía muchas ganas de ir. Al final me decidí un poco a olvidar ese tema, porque el Lecce se cerró, pero en las últimas horas me llamó mi empresario y me dijo "hermano, hay otra opción ¿qué te parece?", afirmó el jugador antioqueño.

De igual manera, el jugador colombiano se mostró contento por llegar al América de Cali, ya que, podrá estar más cerca de su familia, además de darle un pequeño regalo a su papá, quien es hincha del América de Cali.

Lea también: Vélez atacó al Cali de Dudamel y liquidó a Michal Ortega: "Es un jugador tremendamente frío"

“Cuando le di la noticia a mi papá fue una locura, mi viejo es hincha del América y se puso muy contento. Mi familia está muy feliz, ellos estuvieron este mes conmigo sufriendo, porque para mí es una oportunidad grande y para ellos también, me van a tener más cerca y sobre todo por mí”, aseguró el jugador antioqueño.

Por otro lado, el jugador confirmó que su contrato ira hasta el mes de noviembre y después tendrá que reunirse con las directivas para ambos clubes para definir su futuro.

¿Qué conoce Brayan Vera del América de Cali?

El jugador antioqueño confirmó que desde que, tiene conocimiento de la noticia comenzó a ver repeticiones de los partidos del América de Cali para tener una idea de juego y poderse acoplar más rápido al club. Además, mandó un mensaje claro a toda la hinchada del equipo vallecaucano.

Lea también:América logró la épica: le ganó el clásico al Cali con dos jugadores menos

“A la hincha escarlata quiero decirle que estoy muy contento de llegar a esta institución y que sigan apoyando al rojo", finalizó el jugador, que ya se encuentra en la ciudad de Cali.