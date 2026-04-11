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¿Santa Fe está en crisis? Carlos Antonio Velez opinó y confirmó si habrá cambio de técnico

Los 'cardenales' suman 28 puntos en la presente Liga BetPlay y necesitan sumar uno más de los nueve que tiene por disputar para confirmar su clasificación a los cuadrangulares finales.

¿Santa Fe está en crisis? Carlos Antonio Velez opinó y confirmó si habrá cambio de técnico
Foto: Independiente Santa Fe

Noticias RCN

noviembre 04 de 2026
02:42 p. m.
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Independiente Santa Fe vive una actualidad turbulenta después de ser considerado uno de los mejores equipos de la temporada tras haber eliminado a River Plate en condición de visitante por la Copa Sudamericana, avanzar a los cuartos de final de la Copa Betplay y estar dentro de los ocho clasificados de la Liga BetPlay.

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El club bogotano quedó eliminado del torneo internacional a manos del Vasco da Gama de Brasil y, en la última semana, Once Caldas lo dejó afuera de la Copa BetPlay jugando como local en el estadio de Techo en Bogotá; además, los dirigidos por Pablo Repetto jugaron ante Atlético Nacional con una nómina mixta y dejaron mucha preocupación en la hinchada debido a la superioridad del club paisa.

¿Santa Fe está en crisis? Esto opinó Carlos Antonio Vélez

A pesar de las recientes derrotas y el bajo rendimiento futbolístico, el periodista y analista Carlos Antonio Vélez afirmó que Independiente Santa Fe no se encuentra en crisis como algunos hinchas pensaban y que lo verdaderamente importante es la Liga, por lo que haber quedado eliminados de la Copa supone una ventaja en términos de cantidad de partidos; además, analizó que la clasificación a torneos a través de la reclasificación también debe ser una de las prioridades del club 'cardenal'.

Como parte de la información brindada por el reconocido periodista, aseguró que el entrenador Pablo Repetto seguirá siendo el que dirija a Independiente Santa Fe y que incluso ya ha tenido conversaciones con el presidente Eduardo Méndez para armar la nómina del próximo año, en el que el club tiene participación internacional casi asegurada.

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Próximos partidos de Independiente Santa Fe

Con la eliminación en Copa, Santa Fe solo tiene por delante la Liga BetPlay, en la que marcha en la quinta posición con 28 puntos, y necesitará sumar uno más de los nueve que le quedan en disputa para confirmar su presencia en los cuadrangulares finales; este miércoles 4 de noviembre jugará ante Cúcuta en el estadio General Santander, el domingo 8 de noviembre recibirá a Pasto en El Campín y en la última jornada del todos contra todos jugará contra Inter de Bogotá en el Metropolitano de Techo, con fecha y hora a confirmar.

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