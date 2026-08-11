Imane Khelif volverá al boxeo en diciembre: será su primera pelea tras polémica en Juegos Olímpicos

La boxeadora argelina Imane Khelif volverá a competir el próximo 15 de diciembre de 2026 en París, Francia, después de permanecer fuera del ring desde su participación en los Juegos Olímpicos de 2024. La deportista, que consiguió la medalla de oro en la categoría de 66 kilogramos, afrontará un nuevo desafío en su carrera: su primera pelea como profesional.

El regreso de Khelif estaba previsto inicialmente para abril de este año, pero tuvo que aplazar su primera presentación profesional debido a una lesión sufrida durante los entrenamientos.

¿Cuándo y contra quién peleará Imane Khelif en su regreso al boxeo?

Imane Khelif peleará el 15 de diciembre de 2026 contra la neerlandesa Clarida Sarabia en la Maison de la Mutualité, en París. Será un combate de seis asaltos de dos minutos cada uno, bajo las condiciones del boxeo profesional.

La pelea tendrá diferencias respecto a las competencias amateur en las que participó la argelina. En esa modalidad, los combates femeninos contemplan tres asaltos de tres minutos, mientras que su presentación profesional tendrá seis rondas de dos minutos.

Además, Khelif cambiará de categoría de peso. Después de competir en los Juegos Olímpicos de París 2024 en los 66 kilogramos, en diciembre lo hará en superwélter, división establecida en un límite de 69,8 kilogramos.

Hace dos años y pico que no boxeo, y he echado mucho de menos el ring. Los últimos años han sido bastante complicados. Había llegado el momento de pasar a profesional, voy a darlo todo.

¿Por qué Imane Khelif estuvo fuera del boxeo desde París 2024?

La ausencia de Imane Khelif de los cuadriláteros estuvo marcada por diferentes circunstancias deportivas y administrativas. Después de conseguir el oro olímpico en París 2024, la argelina no volvió a competir y también tuvo que aplazar su estreno profesional por una lesión durante los entrenamientos.

En junio de 2025 tampoco pudo participar en un torneo celebrado en Eindhoven, Países Bajos. La decisión estuvo relacionada con la introducción de una prueba cromosómica obligatoria por parte de World Boxing, la federación internacional, una medida que se implementó una semana antes de la competición.

Khelif fue objeto de cuestionamientos sobre su género durante los Juegos Olímpicos de París 2024. La deportista nació mujer y porta de forma natural el gen SRY, considerado un indicador de masculinidad. En febrero, la deportista había revelado al diario francés L'Équipe que recurrió a un tratamiento hormonal para reducir sus niveles de testosterona antes de la cita olímpica.

La discusión también tiene implicaciones para el futuro de su carrera olímpica. En marzo, el Comité Olímpico Internacional anunció que restablecerá pruebas de feminidad para los Juegos de Los Ángeles 2028, entre cuyos procedimientos estará la búsqueda del gen SRY.

Consultada por la AFP sobre sus planes para esa competición, Khelif señaló que desea concentrarse en su recorrido profesional. Por ahora, su objetivo inmediato será regresar al ring en París y comenzar una nueva etapa deportiva con su debut en el boxeo profesional.