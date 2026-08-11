Santa Fe aplastó a un diezmado Pasto y aseguró su clasificación a los ocho: vea los goles

Independiente Santa Fe cumplió con su tarea en El Campín y goleó 5-0 al Deportivo Pasto este domingo 8 de noviembre, en un partido correspondiente a la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II.

Con este resultado, el conjunto cardenal llegó a 31 puntos y aseguró su clasificación a los cuadrangulares semifinales con una jornada de anticipación.

El equipo dirigido por Pablo Repetto aprovechó las dificultades de su rival, que se presentó en Bogotá con una nómina integrada principalmente por jugadores sub-20, debido a una protesta de los futbolistas profesionales por incumplimientos salariales.

Santa Fe goleó 5-0 al Deportivo Pasto: así fueron los goles

Desde los primeros minutos, Santa Fe tomó el control del encuentro y encontró rápidamente la ventaja.

Franco Fagúndez abrió el marcador a los 11 minutos, mientras que un autogol del Deportivo Pasto, al minuto 34, permitió que los locales se fueran al descanso con una diferencia de dos anotaciones.

En la segunda mitad apareció Hugo Rodallega, quien fue el gran protagonista de la tarde. El delantero marcó tres goles en apenas 11 minutos, a los 60, 62 y 71, para completar la goleada 5-0.

El triplete del experimentado atacante terminó de sentenciar un encuentro en el que Santa Fe impuso su experiencia frente a un rival que afrontó el compromiso con numerosos juveniles.

Vea los goles acá:

¿Por qué Deportivo Pasto jugó con juveniles ante Santa Fe?

La goleada estuvo marcada por la situación que atraviesa Deportivo Pasto. Los jugadores del plantel profesional decidieron no viajar a Bogotá como protesta por el retraso en el pago de sus salarios, que sería de aproximadamente dos meses.

Ante este panorama, el conjunto nariñense convocó a 20 futbolistas de sus divisiones menores, varios de ellos sin experiencia en primera división.

Santa Fe, por su parte, utilizó su nómina principal y consiguió una victoria que le permitió recuperarse de la derrota frente al Cúcuta Deportivo.

Con 31 puntos, los cardenales aseguraron su presencia entre los ocho mejores del campeonato y ahora buscarán cerrar la fase regular con otro triunfo para llegar fortalecidos a los cuadrangulares.