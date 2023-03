'Caballo' Márquez duda que el Junior sea "uno de los grandes" del fútbol colombiano

Unión Magdalena logró la heroica contra Junior de Barranquilla en una nueva edición del clásico costeño, en donde en el cierre del partido pasó de un 0-2 a un 2-2 y salvando un punto. Por esa razón, al término del encuentro Ricardo Márquez compareció ante los medios de comunicación.

El ‘Caballo’ Márquez que disputó todo el encuentro destacó el compromiso del Unión Magdalena e hizo un análisis sobre lo que fue el partido contra el Junior de Barranquilla.

“Estoy tranquilo con mi equipo, porque se le ven las ganas de ganar, siempre. El equipo sale a arrasar en cualquier terreno… El equipo siempre está ahí, Junior, en el primer tiempo, no tuvo la tenencia de balón como nosotros, tuvimos las opciones más cerca en el primer tiempo. Ellos, en el segundo tiempo, tuvieron 2, 2 fueron; la jugada de Vladimir (Hernández) y el penal, que fue error de nosotros”, afirmó.

Además, en otras declaraciones sobre su manera de jugar y la ausencia del balón en sus pies durante varias facetas del partido, Márquez fue claro su respuesta: “No es que estoy solo o no estoy solo, son tácticas y momentos de partido. Yo doy ‘el todo por el todo’ en cada partido, por eso me pueden decir que soy muy eufórico; porque no me gusta perder y a nadie le gusta”.

‘Caballo’ Márquez y sus declaraciones sobre el Junior de Barranquilla

Sin embargo, el atacante del Unión Magdalena no se quedó ahí y aprovechó para tirar una pulla al Junior, donde dudó de la ‘grandeza’ del conjunto ‘Tiburón’.

“En el primer tiempo, Junior no se sentía a gusto con el partido, porque le tuvimos el balón de un lado a otro; lo cansamos. Tuvieron 2 y 2 entraron. Es un equipo de los nombrados a ser grandes, para mí es un equipo, cuando lo tengo en frente, igual al mío. Pero, sobre lo que tienen ahora, es nombrado a ser “los grandes”, y Márquez reiteró su opinión sobre el Junior: “Para mí, todavía no, porque tengo al equipo en frente y no se vio eso”.

En contexto: Junior durmió y Unión Magdalena le empató el clásico costeño en cuatro minutos

Junior de Barranquilla y Unión Magdalena igualaron en una nueva edición del clásico costeño y el cuadro ‘tiburón’ sigue sin ganar bajo la dirección del ‘Bolillo’ Gómez después de tener un triunfo casi que definitivo, durmió, el elenco local llegó al empate y por poco a se queda con los tres puntos en una de las últimas jugadas del encuentro.

Un partido que parecía estar dominado por parte del Junior, terminó con varias emociones sobre los minutos finales luego que el Unión se lanzara al ataque y encontrara los dos tantos para igualar el encuentro.