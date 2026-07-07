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El palo le negó el gol a Colombia: Lucumí hizo temblar a Suiza

El palo silenció el grito de gol de Colombia: Lucumí estuvo muy cerca. Vea la jugada.

Noticias RCN

julio 07 de 2026
05:20 p. m.
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La Selección Colombia rozó el 1-0 ante Suiza en el minuto 98 del tiempo extra del Mundial 2026. Jhon Lucumí ganó por arriba tras un tiro de esquina, pero su cabezazo se estrelló en el palo después de ver al volar.

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El partido por los octavos de final del Mundial 2026 encontró su momento más emocionante en el primer tiempo extra. Después de varios minutos de dominio suizo, Colombia volvió a golpear con peligro y estuvo muy cerca de romper el empate gracias a Jhon Lucumí.

¿Cómo fue la opción de gol de Jhon Lucumí?

La acción llegó en el minuto 98. Colombia cobró un tiro de esquina desde el costado y Lucumí apareció con potencia en el corazón del área para conectar un certero remate de cabeza.

El defensor le ganó la posición a la marca suiza y envió el balón hacia un costado del arco. Sin embargo, cuando todo el banco colombiano ya celebraba, la pelota se estrelló contra el palo, dejando escapar una oportunidad inmejorable para abrir el marcador.

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El rebote fue despejado por la defensa europea, mientras los jugadores colombianos se tomaban la cabeza al ver cómo se escapaba un gol que parecía hecho.

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La ocasión de Lucumí confirmó la reacción de la Tricolor en el tiempo extra, luego de un cierre de los 90 minutos en el que Suiza había generado las opciones más claras y había exigido en varias oportunidades a Camilo Vargas.

Con el empate todavía sin romperse, el equipo de Néstor Lorenzo mantiene viva la ilusión de avanzar a los cuartos de final, aunque sabe que desperdiciar oportunidades como la del defensor central puede pesar en un partido de eliminación directa.

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Cada balón detenido empieza a convertirse en una de las principales armas de Colombia frente a una defensa suiza que ha resistido durante más de 90 minutos.

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