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¿Era penal? La polémica jugada en el tiempo extra contra Jaminton Campaz

Todo el equipo colombiano pidió el penal por aparente infracción contra el delantero colombiano.

Noticias RCN

julio 07 de 2026
05:09 p. m.
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El tenso duelo de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre las selecciones de Colombia y Suiza sumó un capítulo de nerviosismo en las instancias finales. Con el marcador congelado en un vibrante 0-0 en el BC Place de Vancouver, una acción en el área helvética desató las protestas del plantel cafetero y encendió las redes sociales por un presunto penal no decretado a favor de los sudamericanos.

La acción se dio en los primeros minutos del tiempo extra cuando Jaminton Campaz recibió una aparente falta por parte de un jugador de Suiza dentro del área.

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El 'bichito' como es apodado el delantero colombiano, anticipó un esférico que venía del aire y terminó impactando con la pierna del jugador rival. Campaz cayó pero el juez determinó que no era suficiente para pitar penal.

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