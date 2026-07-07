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🔴EN VIVO🔴 Colombia vs. Suiza, Mundial 2026: VEA el partido en directo por los octavos de final

La tricolor se juega su paso a cuartos de final. Siga el partido en directo.

Noticias RCN

julio 07 de 2026
01:22 p. m.
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La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su etapa más emocionante y definitiva. Este martes 7 de julio de 2026, la Selección Colombia se enfrentará a su par de Suiza en un duelo crucial por los octavos de final.

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El escenario será el majestuoso Estadio BC Place de Vancouver, Canadá, donde ambas escuadras buscarán asegurar un cupo entre los ocho mejores seleccionados del planeta. El pitazo inicial está programado para las 3:00 p.m. (hora de Colombia).

Siga en vivo las estadísticas del partido aquí

Así llegan Colombia y Suiza para el duelo de octavos de final

El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo llega a esta instancia con un andar impecable y defendiendo un valioso invicto en lo que va del torneo. Tras superar con éxito la fase de grupos (venciendo a Uzbekistán y RD Congo, y empatando contra Portugal) y dejar en el camino a Ghana en la ronda de dieciseisavos de final con un ajustado 1-0, el conjunto sudamericano ha demostrado una solidez defensiva envidiable.

Con apenas un gol concedido en sus cuatro partidos previos y tres vallas invictas consecutivas, la retaguardia liderada por Davinson Sánchez y el guardameta Camilo Vargas se perfila como la principal fortaleza de la 'Tricolor'. No obstante, el gran reto para Colombia estará en la eficacia de su frente de ataque, una materia en la que la afición espera un paso adelante de sus delanteros, especialmente ante la sensible baja de John Córdoba por el resto del torneo.

Por su parte, el seleccionado helvético, comandado por Murat Yakin, clasificó como líder del Grupo B (superando a Bosnia y Canadá, e igualando con Qatar) y viene de firmar una sólida actuación al derrotar 2-0 a Argelia en los dieciseisavos de final. Pese a su gran presente, Suiza afronta este partido con alarmas encendidas debido a problemas físicos en su plantilla.

joven figura de este certamen, Johan Manzambi—quien registra tres goles y dos asistencias—, sufrió molestias de rodilla de última hora en el entrenamiento previo y apunta a ser la principal ausencia del compromiso.

Ante este panorama, los europeos confiarán su destino a la jerarquía de figuras consolidadas como el central Manuel Akanji y el capitán Granit Xhaka en el mediocampo, surtiendo balones para el potente atacante Breel Embolo.

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