Selección africana hace historia y se clasificó por primera vez al Mundial de 2026

¡Día histórico para Cabo Verde! El pequeño archipiélago situado frente a las costas de Senegal se clasificó para la Copa Mundial de fútbol, por primera vez, al vencer a Suazilandia 3-0, este lunes en Praia.

La clasificación de Cabo Verde llegó al terminar en el primer lugar en su grupo D de las eliminatorias de la zona africana, por delante del favorito de la llave, Camerún, que quedó en segundo lugar.

Los caboverdianos se unen a los otros cinco equipos africanos ya clasificados: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto y Ghana, que se clasificó el domingo.

Su primera vez en el Mundial de 2026

Con aproximadamente 525.000 habitantes, Cabo Verde, en el puesto 70 del ranking de la FIFA, se convierte, después de Islandia, en el país menos poblado en clasificarse para un Mundial.

La Federación Caboverdiana de Fútbol no perteneció a la FIFA hasta 1986.

Disputará el Mundial de 2026, en Estados Unidos, Canadá y México, con al menos a otros dos países debutantes a este nivel: Jordania y Uzbekistán, naciones que también se benefician de la expansión del torneo a 48 equipos.

Como señal de la importancia del evento en el pequeño país de 12 islas, el gobierno había decretado medio día libre para que el mayor número posible de seguidores pudiera vivir este momento tan esperado.

Y frente a Suazilandia, un adversario que no cuenta con ningún jugador profesional en sus filas, los Tiburones Azules rápidamente tomaron el control del partido en el terreno sintético de Praia.

Suazilandia, que había perdido el partido de ida 2-0 y ocupa el último lugar del grupo sin ninguna victoria, resistió durante la primera parte antes de ceder al inicio del segundo tiempo.

Dailon Livramento abrió el marcador tras un mal despeje de la defensa (48'), seguido poco después por Willy Semedo (54'), quien se lanzó a las gradas para celebrar su gol con los seguidores en éxtasis.

El veterano Ianique Tavares, apodado Stopira, incluso añadió un tercer gol al final del partido para dar aún más peso a la victoria caboverdiana (90'+1).