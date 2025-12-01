Así quedó la Selección Colombia en el ranking FIFA tras aplastante goleada sobre México

La Selección Colombia le dio un 'baño de realidad' a su similar de México este sábado después de haberle ganado por un marcador de 4-0.

La tricolor, que ya se encuentra clasificada al Mundial de 2026, busca sumar victorias importantes que le den puntos en el peleado en el ranking FIFA, el cual dictamina las selecciones que serán cabezas de grupo.

Bajo este contexto, Colombia necesita superar al menos a cuatro selecciones europeas y africanas que están por delante en la tabla: Marruecos, Italia, Alemania y Croacia.

Así quedó Colombia en el ranking FIFA tras goleada ante México

Con la victoria 4-0 de la selección Colombia ante la selección de México, la Tricolor sigue en la pelea por un cupo en el Bombo 1 del sorteo al llegar a 1.967 puntos, quedando a 15 unidades del noveno lugar en el ránking.

La tricolor sumó 4.96 puntos en el ranking FIFA y le redujo diferencias a sus inmediatos rivales por el bombo mencionado. A falta del partido contra Canadá, programado para el próximo martes, la Tricolor permanece en el puesto número 13.

Así está el ranking actual:

España: 1879 puntos. Francia: 1872 puntos. Argentina: 1872 puntos. Inglaterra: 1823 puntos. Portugal: 1784 puntos. Brasil: 1765 puntos. Países Bajos: 1755 puntos. Bélgica: 1732 puntos. Italia: 1712 puntos. Croacia: 1709 puntos. Alemania: 1709 puntos. Marruecos: 1708 puntos. Colombia: 1697 puntos.

¿Cómo si dictamina el ranking FIFA?

El ranking de la FIFA se determina mediante un sistema matemático llamado modelo Elo, que calcula los puntos de cada selección a partir del resultado de los partidos y otros factores relevantes. Este método se basa en la idea de que los equipos mejor clasificados deberían tener mejores resultados contra los de menor ranking.

Puntuación previa del equipo: Los puntos que un equipo tenía antes del partido.

Resultado del partido: Si ganó, empató o perdió (y si fue en penales).

Importancia del partido (I): No es lo mismo un amistoso que una final de la Copa Mundial. Los partidos tienen un factor multiplicador de importancia (por ejemplo, amistosos valen menos y partidos de Copa Mundial valen más).

Nivel relativo de la selección rival: Se considera la diferencia de puntos con el equipo contrario.

Ganar a un equipo mejor clasificado otorga más puntos. Perder o empatar contra un equipo peor clasificado resta más puntos.