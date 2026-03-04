CANAL RCN
Gabriel ‘Gallo’ Romero lanzó su libro: Confesiones de un hincha, pasiones sobre la tribuna

La obra de 248 páginas narra el fútbol desde la perspectiva del aficionado, incluyendo vivencias del Mundial Italia 90.

marzo 04 de 2026
01:24 p. m.
A menos de 100 días de la Copa Mundial de Fútbol, el periodista Gabriel Romero Campos, conocido como ‘Gallo Romero’, presentó su libro: ‘Confesiones de un hincha, pasiones sobre la tribuna’.

La obra de 248 páginas ofrece una perspectiva poco explorada del fútbol y tiene que ver la del aficionado que vive el deporte desde las tribunas.

El ‘Gallo Romero’ explicó que su libro surge de una trayectoria que abarca múltiples facetas del fútbol:

Yo la verdad he jugado fútbol, he sido periodista, me he retirado también del fútbol, he visto el fútbol desde todas las perspectivas.

El corazón de la narrativa del libro del ‘Gallo Romero’

Explicó que el núcleo de su libro, que venía escribiendo de 2023, se centra en que "en el fútbol nos lo han contado desde el punto de vista del periodista, desde el punto de vista del futbolista, del director técnico, de los dirigentes, pero muy pocas veces escucha uno al hincha".

Cuando me jubilo, entonces yo digo, bueno vuelvo a ser el hincha, doy la vuelta, vuelvo al principio y entonces escribo este libro.

Entre las anécdotas recopiladas desde vestuarios, hoteles y concentraciones, el autor destacó especialmente el partido Colombia vs Alemania en el Mundial de Italia 90.

Romero asistió a ese encuentro como hincha, no como periodista, y presenció uno de los momentos más memorables del fútbol colombiano.

El gol de Valderrama que cambió la historia del fútbol para el ‘Gallo Romero’

Recordando ese encuentro, dijo: "Alemania hace el gol faltando muy poco para que se termine el partido, el partido iba a 0-0, Colombia había jugado tal vez el mejor partido que haya jugado una Selección en toda su historia.

Describió cómo, envuelto en la bandera y con la cabeza baja tras el gol alemán, casi pierde el momento histórico: "Cuando yo levanto la cabeza, veo que Valderrama le tira el pase al Rincón y la metía en medio de las piernas del arquero".

El libro ya está disponible en librerías y llega en un momento especialmente significativo para los aficionados al fútbol, en la antesala de una nueva Copa Mundial.

