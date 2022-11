Presidente de Cali confirmó deudas a futbolistas: "Se les debe mucha plata"

La situación del Deportivo Cali a nivel financiero es complicada y ante los supuestos hechos o especulaciones sobre un parón por parte de los futbolistas, a los cuales se les adeudan varios meses, el presidente del club dio la cara y explicó lo que se está presentando dentro.

“Nos vamos a limitar a lo que tengo que decir, estoy sentado con el profesor Pinto y con Ángelo Rodríguez: no hay tal paro como están diciendo. Yo ayer no alcancé a llegar y no pude hablar con ellos y esta mañana hablamos de todas las cosas”

Luis Fernando Mena, presidente del Deportivo Cali, en declaraciones a Zona Libre de Humo, se refirió ante las supuestas negativas por parte de los futbolistas de no entrenarse hasta que se les adeude lo que se les debe.

“Me da tristeza que hay periodistas que se presten para cosas tan bajas, estamos con cuerpo técnico y el mánager deportivo hablando de lo que se va a hacer. Ángelo no está liderando absolutamente nada, él ni siquiera tomó la palabra en todas las conversaciones que logramos hacer. Ellos pidieron que se les aclarara y tienen todo el derecho”

Presidente del Cali sobre las deudas a los futbolistas

Negando algún tipo de paro, el presidente del Cali fue honesto en admitir que a los jugadores “se les debe mucha plata”.

“No hay paro, hay una situación, a los jugadores lo legal que se les debe, que es prestacional, estamos a 1 mes y 15 días, pero siempre he dicho que se les debe un mundo de plata premios y de todo. Lo digo al aire y no lo niego. Siempre lo voy a sostener. Esos premios se les deben y lo que se ha pagado es porque lo he logrado en parte, pero se les debe mucha plata y jamás lo he negado. No he dicho lo contrario”

Por último, sobre la situación del Cali, el presidente cerró con lo siguiente:

“Esta situación que está viviendo Deportivo Cali no la generé yo, le estoy poniendo el pecho, el alma y el corazón. Tengo que venir a hablar con los muchachos, darles la cara pedirles un poco más de paciencia, se están haciendo muchas cosas, se les deben premios atrasados y había jugadores a los que se les debían premios del 2019, se les debe Copa Libertadores y se les debe ser campeones, cosas que yo no firmé, sino que estoy ‘frenteando’. Es el colmo que alguien le eche la culpa a Ángelo. Nadie está liderando eso, ellos piden que se les aclare la situación y están en todo su derecho”.