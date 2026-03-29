¡Golazo! Colombia despertó y Jaminton Campaz fusiló al arquero para descontar

La selección Colombia encontró una reacción tardía, pero valiosa, en los minutos finales del amistoso frente a Francia. Cuando parecía que el marcador se cerraría con un contundente 3-0 a favor del conjunto europeo, el equipo nacional logró despertar en ataque y encontró premio a su insistencia con un gol que, al menos, permitió maquillar el resultado 3-1. Francia había dominado gran parte del compromiso y llegó a estar tres goles arriba, tal como reflejaba el marcador sobre el minuto 74.

Campaz cambió el ritmo desde el banquillo

Uno de los nombres que terminó destacándose en el tramo final fue el de Jáminton Campaz, quien ingresó desde el banco de suplentes y le dio una nueva energía al frente de ataque de la ‘Tricolor’. Su movilidad, desequilibrio y decisión para encarar comenzaron a generar problemas en la defensa francesa, que ya manejaba el partido con relativa comodidad.

La jugada del descuento nació de una excelente lectura de Jefferson Lerma, quien filtró una asistencia precisa al espacio para dejar a Campaz perfilado por el sector izquierdo. El atacante no dudó: sacó un potente zurdazo cruzado que venció la resistencia del guardameta europeo. El balón se estrelló primero en el palo antes de terminar dentro del arco, desatando la celebración colombiana en las tribunas del Northwest Stadium.

El tanto llegó sobre el minuto 77 y fue el reflejo de una mejoría ofensiva de Colombia en el cierre del encuentro, cuando el equipo mostró más agresividad y una intención clara de no bajar los brazos pese a la diferencia en el marcador.