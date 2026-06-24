"Hasta lloré": emocionantes palabras de la hermana de Daniel Muñoz tras su segundo gol en el Mundial 2026

La Selección Colombia se clasificó con antelación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras ganarle 3-1 a Uzbekistán y 1-0 a República Democrática del Congo.

En el inicio del campeonato, Daniel Muñoz ha sido una de las grandes figuras de la 'tricolor' y no solo ha ayudado en defensa, sino que, hasta el momento, también es el goleador de Colombia en el certamen.

El lateral del Crystal Palace gritó la primera anotación de la 'amarilla' en el Mundial tras una asistencia magistral de Luis Díaz.

Además, en el minuto 76 del encuentro vs. República Democrática del Congo, después de que el arquero M'Pasi había atajado más de seis balones claros de gol, aprovechó una asistencia quirúrgica de Juan Fernando Quintero para romper el cero.

Tras ese desenlace que tiene de júbilo al país, Noticias RCN habló con Camila, la hermana de Daniel Muñoz, y ella compartió su felicidad por el momento que está viviendo el destacado lateral de la 'tricolor'.

¿Cómo celebró la familia de Daniel Muñoz el gol de Colombia vs. República Democrática del Congo?

"Fue una cosa de locos, la verdad, hubo mucha emoción. Yo me esperaba que Daniel iba a hacer gol, la verdad, porque desde un principio él fue de una a querer marcar", comenzó expresando la hermana de la figura de la Selección Colombia.

"Yo hasta lloré. A él desde muy niño se le vio que quería ser jugador y siempre fue algo de familia porque mis hijos también tenían talento y se dedicaron al fútbol. Realmente, yo también era muy fanática y jugaba mucho cuando era niña. Hubo una persona que lo llevó con mentiras a México y a España, donde él aguantó hambre y le tocó dormir en la acera; entonces fue algo complicado en los inicios", añadió.

¿Cuál es el sueño que Daniel Muñoz tiene pendiente?

Camila, la hermana de Daniel Muñoz, manifestó que no ha podido hablar mucho con el lateral debido a que él casi no utiliza el celular cuando está en concentración.

Sin embargo, ella reconoció que la conexión es tanta que puede sentir la emoción que lo está invadiendo a él.

"Yo siento la felicidad que sé que él siente, la verdad. Para él fue muy duro la roja que tuvo en la Copa América, entonces es emocionante verlo ahorita en el Mundial y que sea la figura", dijo Camila.

"Daniel sueña con ser campeón del Mundial", concluyó.