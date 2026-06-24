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Viajeros y fútbol: El 47% de los fanáticos colombianos exige seguros contra estafas en reventa de boletas

Casi la mayoría de viajeros exige cobertura contra estafas por reventa de entradas.

Noticias RCN

junio 24 de 2026
08:46 p. m.
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El hincha del fútbol en Colombia no solo es uno de los más apasionados del continente, sino también uno de los más maduros, precavidos y exigentes de la región a la hora de cruzar fronteras por su equipo.

Así lo reveló el más reciente estudio de Chubb, la aseguradora oficial de LALIGA en América Latina, titulado "Pasión Blindada: La hoja de ruta del viajero deportivo", el cual analiza las tendencias, deseos y demandas de los fanáticos al momento de planificar sus travesías futbolísticas.

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El informe destaca que el 90% de los colombianos encuestados se declara aficionado al balompié, y un abrumador 90% manifiesta el deseo de viajar a España para presenciar un partido de LALIGA.

Asimismo, el 70% señala que los torneos de selecciones nacionales son sus eventos más deseados para viajar. De hecho, de cara a las citas internacionales de este año, el 63% ya está decidido o evaluando seriamente asistir, teniendo a Miami (26%) y Nueva York (19%) como los destinos más codiciados.

Un consumidor maduro que prioriza la certeza sobre el precio

A diferencia de otros mercados de la región, el viajero deportivo colombiano destaca por priorizar la calidad de la protección por encima del costo del servicio. De acuerdo con los hallazgos de Chubb, el 42% de los encuestados sitúa la claridad y la amplitud de las coberturas como el factor decisivo para contratar un seguro de viaje —superando el promedio regional del 37%—, mientras que solo un 9% se guía estrictamente por el precio.

Este nivel de exigencia responde a un cambio en la dinámica del viaje: el 56% de los colombianos planea estas travesías en pareja y el 37% en familia. Al tratarse de un proyecto compartido, los riesgos financieros y logísticos se vuelven más críticos.

“Una cancelación, un accidente o un problema con los documentos no afecta a una persona, afecta un plan de vida. El seguro de viaje, en ese contexto, es también una forma de cuidar lo que más importa”, afirmó Andrés Serrano, Vicepresidente de Consumer Lines de Chubb Colombia.

El freno a los fraudes: La gran exigencia del mercado

El dato más revelador del estudio aborda de lleno los dolores de cabeza más comunes en los megaeventos deportivos: la seguridad de los accesos. El 47% de los fanáticos colombianos exige explícitamente que su póliza incluya cobertura contra estafas por reventa de entradas, la cifra más alta registrada en toda la región. Asimismo, el 60% considera prioritaria la protección ante el hurto de boletería y un 48% busca ampararse ante la imposibilidad de asistir al estadio por motivos de enfermedad.

Finalmente, el estudio revela la enorme flexibilidad que demandan los hinchas: el 63% de los colombianos extendería su estadía en el extranjero si su selección avanza de ronda. Ante este panorama de decisiones imprevistas y cambios de último minuto en vuelos y hoteles, contar con un respaldo financiero se vuelve la jugada más inteligente para que la lealtad a la camiseta no se transforme en una fuente de estrés financiero.

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