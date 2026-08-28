Nueva opción para acceder a acciones de Apple, Amazon y Microsoft desde Colombia: así funciona

Una nueva alternativa permite a los usuarios colombianos exponerse al desempeño de empresas y fondos que cotizan en Estados Unidos desde un dólar digital. La herramienta incluye costos por operación y no entrega la propiedad directa de las acciones.

Littio habilitó en su aplicación el acceso al comportamiento económico de 18 compañías y seis fondos cotizados en bolsa, conocidos como ETFs. La funcionalidad, desarrollada en alianza con Dinari, busca facilitar la participación en mercados internacionales mediante montos desde 1 USDC.

La oferta llega a un país donde solo uno de cada 100 adultos participa en el mercado accionario, según cifras de la Superintendencia Financiera citadas por la empresa. En Estados Unidos, esa proporción alcanza a 62 de cada 100 adultos, de acuerdo con Gallup.

¿Cuánto cuesta acceder a las acciones y los ETFs?

Para utilizar la opción, la persona debe seleccionar una empresa o fondo, establecer el monto y revisar el valor de la operación antes de aprobarla. Littio cobra una tarifa del 0,25 % al abrir la posición y otro 0,25 % al cerrarla, aunque estos porcentajes podrían cambiar posteriormente.

El cierre de las posiciones está disponible durante el horario habitual del mercado estadounidense: de lunes a viernes, entre las 9:30 a. m. y las 4:00 p. m., hora del este.

Es importante aclarar que el usuario no compra directamente una acción ni adquiere derechos políticos, como votar en reuniones de accionistas. En su lugar, obtiene una posición económica cuyo valor aumenta o disminuye de acuerdo con el comportamiento del activo de referencia.

“A medida que las personas incorporan los dólares a más espacios de su vida financiera, también cambia lo que esperan poder hacer con ellos. Nuestra apuesta es que esa evolución ocurra dentro de una misma experiencia, con acceso a más alternativas y sin tener que reconstruir la relación con sus activos cada vez que aparece una nueva necesidad", afirma Óscar Flórez, cofundador y CPTO de Littio.

¿Qué empresas y fondos están disponibles en Littio?

El catálogo incluye compañías como Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, Nvidia, Meta, Walmart, Uber, Sony, Shell, Spotify, IBM y Berkshire Hathaway. Además, también aparecen AbbVie, Home Depot, Eli Lilly, Novo Nordisk y Taiwan Semiconductor.

Los seis ETFs disponibles siguen activos o segmentos como el S&P 500, el Dow Jones, empresas tecnológicas, mercados emergentes, compañías con crecimiento de dividendos y títulos del Tesoro estadounidense con tasa flotante.

Las posiciones operan mediante productos sintéticos de Dinari respaldados individualmente por los títulos subyacentes, que permanecen bajo custodia regulada en Estados Unidos. Como ocurre con cualquier producto ligado al mercado bursátil, su valor puede subir o bajar y no garantiza rendimientos.