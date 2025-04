Camila Osorio tendrá su primera 'prueba de fuego' en la Copa Colsanitas 2025

El próximo jueves 3 de abril, Camila Osorio jugará su partido por los octavos de final de la Copa Colsanitas. La segunda siembra del torneo que albergará el Country Club de Bogotá tendrá un gran desafío, luego de la cómoda victoria (6-0 y 6-1) que consiguió contra su compatriota Mariana Higuita.

La número 54 del mundo, quien está en busca de su tercera 'corona' en la capital de la República, es la única colombiana que sigue en competencia tras las eliminaciones de Emiliana Arango (3-6 y 3-6 vs. Patricia Maria Tig), Valentina Mediorreal (1-6 y 1-6 vs. Katarzyna Kawa), María José Sánchez (1-6 y 1-6 vs. Julieta Pareja) y María Torres Murcia.

Torres Murcia perdió perdió 0-6 y 3-6 contra la estadounidense Emina Bektas, quien será la próxima rival de 'Cami'. La tenista nacida en Alemania, de 32 años, ocupa el puesto 186 del ranking mundial y logró su mejor estatus en noviembre de 2023, cuando figuró en la casilla 82.

Camila Osorio vs. Emina Bektas: historial

La estadounidense venció a Osorio en sus dos juegos previos (Q2 de Landisville 2017 por 6-2 y 6-4; cuartos de final de Lubbock 2018 por 7-6 y 7-6).

Copa Colsanitas: últimas diez campeonas