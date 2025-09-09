Este será el uniforme que usará la selección Colombia en el Mundial 2026

A pocas horas del partido entre Colombia y Venezuela por la última fecha de las eliminatorias sudamericanas, las redes sociales estallaron con una filtración que ha captado la atención de los aficionados. Se trata del uniforme que, en principio, vestirá la Selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos 2026.

Durante las últimas semanas circularon múltiples rumores sobre el diseño de la indumentaria tricolor. Sin embargo, esta vez la filtración parece definitiva, ya que coincide con los lineamientos de la marca que viste al combinado nacional y con detalles que la Federación Colombiana de Fútbol había sugerido en campañas previas.

Un homenaje a Gabriel García Márquez

La principal novedad de la camiseta es la presencia de grabados de mariposas amarillas, un símbolo inconfundible asociado a la obra del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez y, en particular, a su icónica novela Cien años de Soledad. Este detalle ha sido recibido con entusiasmo, pues no solo representa un elemento cultural profundo, sino que también rinde homenaje a uno de los mayores referentes de la identidad colombiana.

El amarillo tradicional de la camiseta se mantiene como color base, pero los gráficos aportan un aire moderno y cargado de significado. Este gesto cultural busca que los jugadores salgan a representar al país no solo en lo deportivo, sino también en lo literario y artístico, llevando un pedazo de Macondo a cada estadio donde compitan.

Pantaloneta azul y tradición renovada

En cuanto a la pantaloneta, la filtración muestra un diseño en color azul con líneas amarillas, conservando la esencia de los uniformes históricos de la Selección Colombia. La combinación con medias rojas completaría un atuendo que, de confirmarse, volvería a reunir los tres colores de la bandera nacional, reforzando el sentido de identidad patriótica.

Aunque la Federación aún no ha hecho un anuncio oficial, la filtración ya genera debate entre los hinchas. Algunos destacan la originalidad y el homenaje cultural, mientras que otros prefieren diseños más sobrios. Lo cierto es que, de confirmarse, la camiseta de Colombia para 2026 será una de las más simbólicas y recordadas de los últimos años.