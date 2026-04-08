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Millonarios vs. Pasto: hora, dónde ver y cómo llegan al partido

¿Dónde ver Millonarios vs. Deportivo Pasto? Hora y alineaciones.

Millonarios vs. Deportivo Pasto
Foto: X Millonarios y Deportivo Pasto

Noticias RCN

agosto 04 de 2026
01:50 p. m.
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Millonarios vs. Deportivo Pasto se jugará este martes 4 de agosto por la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-II. El equipo de Fabián Bustos buscará su primer triunfo en El Campín tras recuperar la confianza con la victoria sobre Junior.

Después de dar el golpe en Barranquilla al derrotar al vigente campeón del fútbol colombiano, Millonarios regresa a casa con la misión de confirmar su recuperación. El conjunto azul enfrentará a Deportivo Pasto en el estadio El Campín con la oportunidad de encadenar dos victorias consecutivas y comenzar a escalar posiciones en la tabla del campeonato.

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El triunfo ante Junior cambió el panorama para el equipo bogotano. Tras la derrota sufrida en la primera fecha frente a Atlético Bucaramanga, el cuadro dirigido por Fabián Bustos mostró una mejor versión en todas sus líneas, con mayor equilibrio defensivo y eficacia en ataque, aspectos que ahora espera repetir frente a su hinchada.

En contraste, Deportivo Pasto llega urgido de resultados. El equipo nariñense es colero de la Liga BetPlay luego de perder sus dos primeros compromisos, primero ante Independiente Medellín y posteriormente frente a Águilas Doradas, por lo que necesita sumar para salir del fondo de la clasificación.

¿A qué hora y dónde ver Millonarios vs. Deportivo Pasto?

El compromiso entre Millonarios y Deportivo Pasto se disputará este martes 4 de agosto, desde las 8:20 p. m., en el estadio El Campín de Bogotá.

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La transmisión estará a cargo de Win Sports, mientras que el árbitro designado para dirigir el encuentro será Sebastián Toro.

Ficha del partido

  • Partido: Millonarios vs. Deportivo Pasto
  • Competencia: Liga BetPlay 2026-II - Fecha 3
  • Fecha: Martes 4 de agosto
  • Hora: 8:20 p. m.
  • Estadio: El Campín (Bogotá)
  • TV: Win Sports
  • Árbitro: Sebastián Toro

¿Cuáles serían las posibles alineaciones?

Para este compromiso, Millonarios repetiría gran parte de la base que consiguió el triunfo frente a Junior, mientras que Deportivo Pasto buscará cambiar su suerte con un equipo ofensivo.

Posible formación de Millonarios:

Javier Burrai; Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias; Jhomier Guerrero, Rodrigo Ureña, Mackalister Silva, Mateo García, Sebastián Valencia; Andrey Estupiñán y Rodrigo Contreras.

Posible formación de Deportivo Pasto:

Geovanni Banguera; Mateo Garavito, Julián Quiñones, Enrique Serje, Joyce Ossa; Yéiler Góez, Hárrinson Mancilla, Diego Chávez; Santiago Córdoba, Jorge Obregón y Jóider Micolta.

Para el conjunto embajador, una victoria significaría confirmar la mejoría mostrada en la jornada anterior y empezar a consolidarse como candidato en el campeonato.

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Deportivo Pasto, por su parte, afronta el encuentro con la presión de evitar una tercera derrota consecutiva que complique aún más su inicio de semestre.

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