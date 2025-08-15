CANAL RCN
Stuttgart vs. Bayern Múnich, Supercopa de Alemania: ¿dónde y a qué hora ver la final?

El Bayern Múnich de Luis Díaz encarará su primera final de la temporada. Prográmese para el partidazo en Alemania.

Luis Díaz
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 15 de 2025
09:09 p. m.
Este sábado 16 de agosto, el Bayern Múnich tendrá su primera gran cita oficial de la temporada cuando enfrente al Stuttgart en la final de la Supercopa de Alemania. El encuentro se disputará a partir de las 2:00 p.m. (hora colombiana) y será transmitido por ESPN y Disney+, un escenario perfecto para que el colombiano Luis Díaz comience su etapa en el club bávaro con pie derecho.

El guajiro, quien llegó este verano procedente del Liverpool, ha impresionado en sus primeras semanas de trabajo bajo las órdenes de Vincent Kompany. Su adaptación ha sido rápida y ha dejado buenas sensaciones en los partidos de preparación, lo que hace prever que será titular en este decisivo encuentro.

Un reto especial para Luis Díaz

La Supercopa de Alemania enfrenta al campeón de la Bundesliga con el campeón de la Copa de Alemania, y es considerada el punto de partida oficial para medir el pulso competitivo de los grandes clubes. Para Díaz, este partido no solo representa la posibilidad de conseguir su primer título con el Bayern, sino también la oportunidad de marcar su primer gol con la camiseta roja en un escenario de máxima exigencia.

El delantero colombiano llega con la motivación a tope y con la expectativa de convertirse en una pieza clave del proyecto bávaro, que busca recuperar el dominio absoluto en Alemania y volver a ser protagonista en Europa.

Bayern quiere comenzar la temporada con fuerza

El Stuttgart, por su parte, llega dispuesto a sorprender y arruinarle la fiesta al favorito. Sin embargo, Bayern Múnich confía en el talento de sus figuras y en la frescura de incorporaciones como Díaz, que aportan velocidad y desequilibrio en ataque. El partido promete emociones y podría ser el primer gran festejo del colombiano en su nueva etapa.

