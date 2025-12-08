Luis Díaz recibe fuerte dardo por parte del histórico alemán Lothar Matthäus: esto dijo del colombiano

Un total de tres partidos de pretemporada ha jugado el colombiano Luis Díaz con su nuevo club, el Bayern Múnich de Alemania. El cafetero, que arribó como uno de los fichajes más caros en la historia, ha dejado una gran imagen en dichos encuentros.

Sin embargo, no todo es color de rosa para este jugador, pues así como ha recibido varios elogios por su destreza dentro de la cancha, otros se han mostrado críticos con su llegada a suelo teutón.

Este es el caso del emblemático exjugador Lothar Matthäus, quien se ha mostrado reacio a la llegada del cafetero debido a su alto valor en el mercado.

Estas fueron las palabras de Lothar Matthäus sobre Díaz

La razón principal de la crítica de este histórico jugador es el precio que se ha pagado por Díaz (75 millones). Para él, esta cifra es exagerada, puesto que se habría podido invertir en otros jugadores.

“Díaz ya tiene 28 años, Nick Woltemade solo 23. Si pagan 75 millones de euros por un jugador cinco años mayor, deben tener una gran confianza en Díaz”, empezó diciendo el campeón del mundo con Alemania.

“Si alguien fuera mezquino, podría preguntarse: ¿Por qué el Bayern no tiene esa confianza en Woltemade, quien ya se ha comprometido con el FCB? El VfB Stuttgart probablemente se habría conformado con lo que costó Díaz”, agregó el exjugador.

Bajo esa línea, el referente alemán hizo odiosa comparación, bajándole la caña a Luis Díaz por su nivel. “El Bayern no quiere quedar mal, pero si la oferta de 55 millones es la decisión final, Woltemade debería preguntarse: ‘Pagaste 75 millones € por Luis Díaz, ¿por qué no pagas 65 millones € por mí?’”.

Finalmente, Matthaus aseguró que si Luis Díaz tiene una temporada de lujo, los 75 millones habrán valido la pena de la inversión.

Foto: @fcbayern en Instagram.

¿Cuándo podría ser el debut oficial de Díaz?

De acuerdo con el calendario en suelo alemán, el debut de Díaz se podría ar este fin de semana cuando el Bayern se mida por la final de la Supercopa de Alemania con el Sttutgart.

Este duelo se llevará a cabo el día sábado desde la 1:30 de la tarde (hora colombiana).