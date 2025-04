¿Se va del Real Madrid? Carlo Ancelotti habló sobre su futuro tras eliminación de Champions

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció que no sabe si continuará como técnico del club blanco tras perder por 2-1 (5-1 en el cómputo global) en la vuelta de cuartos de Champions ante el Arsenal el miércoles.

Carlo Ancelotti sobre su posible salida del Real Madrid

"Puede pasar que el club decida cambiar, puede ser este año, o el próximo cuando se me acabe el contrato. No hay problema. El día que termine aquí sólo podré agradecer a este club. Puede ser mañana, en diez días, un mes o un año, pero lo único que haré será darle las gracias a este club. Si mi contrato se acaba o no, a mí me da exactamente igual", aseguró Ancelotti en rueda de prensa.

RELACIONADO Real Madrid gana por la mínima y se pone a 4 puntos del Barcelona

El preparador italiano no tuvo palabras de reproche sobre el esfuerzo de sus jugadores: "A nivel de actitud el equipo ha dado todo lo que podía dar. Ha faltado un poco de actitud colectiva comparado con el año pasado".

"Si bajamos los brazos y no estamos motivados para el próximo partido, significará que no manejamos bien la parte triste. Creo que lo vamos a hacer, hay partidos que tenemos que jugar y ser protagonistas, porque son partidos muy importantes", añadió el entrenador.

"Tenemos que aceptar la eliminatoria y los palos que llegan. Debemos tener la cabeza alta. En esta competición en los últimos años lo hemos hecho muy bien, ahora tenemos que aguantar y sufrir, pero en el deporte esto puede pasar porque no existen equipos invencibles".