CANAL RCN
Deportes

Golazo de Luis Suárez para el 1-1 de Inter Miami vs. Atlético Nacional

Tras un remate de Lionel Messi que se estrelló en el palo, el 'pistolero' aprovechó el rebote.

Foto: AFP.

Noticias RCN

enero 31 de 2026
06:34 p. m.
Atlético Nacional e Inter Miami se encuentran jugando el 'Partido de la Historia' en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

En el primer tiempo, exactamente sobre el minuto 25, Juan Manuel Rengifo puso al 'verde' en ventaja con un golazo de media distancia.

Sin embargo, en el segundo tiempo y tras una genialidad de Lionel Messi, Luis Suárez decretó el empate parcial.

VIDEO: este fue el gol de Luis Suárez en el partido entre Atlético Nacional vs. Inter Miami

En el minuto 54 del 'Partido de la Historia', Lionel Messi avanzó a toda velocidad por la mitad de la cancha, hizo su habitual enganche hacia afuera cuando estaba cerca de entrar al área y remató con su zurda mágica, pero el balón se estrelló en el palo de la mano izquierda de 'Chipi Chipi' Castillo.

No obstante, Luis Suárez estaba pendiente del rebote y, por lo tanto, remató de primera con su pie derecho y envió el balón al fondo de la red para celebrar el 1-1.

Vea aquí el video del gol:

¿Cuándo llegó Inter Miami a Medellín para jugar vs. Atlético Nacional?

El Inter Miami, que todavía se encuentra en pretemporada, arribó a Medellín, Colombia, en la noche del viernes 30 de enero de 2026.

La delegación del equipo estadounidense llegó al aeropuerto José María Córdova y, posteriormente, se subió a un bus para desplazarse hasta el hotel Wake Bio, en donde fueron recibidos por una multitud de hinchas.

¿Cuándo volverá a jugar Atlético Nacional?

Atlético Nacional, tras este partido amistoso vs. Inter Miami, volverá a tener actividad en la Liga BetPlay 2026 I hasta el próximo sábado 7 de febrero.

Su rival será Independiente Santa Fe, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, a partir de las 6:20 de la tarde.

Hasta el momento, Atlético Nacional solo ha jugado un partido en el rentado local y en este derrotó 4-0 a Boyacá Chicó.

 

