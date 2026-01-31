CANAL RCN
Deportes

Independiente Santa Fe ganó a lo último y movió la tabla: así quedaron las posiciones de la Liga BetPlay 2026 I

Se registraron cambios tras la victoria al minuto 96. Descubra cómo quedó la tabla de posiciones.

Foto: @santafe_oficial en Instagram.

Noticias RCN

enero 31 de 2026
10:00 p. m.
La fecha 4 de la Liga BetPlay I 2026 comenzó este sábado 31 de enero con dos partidos.

A primera hora, el telón de la jornada lo abrieron Cúcuta y Fortaleza, en el estadio General Santander.

Además, sobre las 6:10 de la tarde, rodó la pelota en el estadio La Independencia de Tunja y se enfrentaron Boyacá Chicó e Independiente Santa Fe.

En el primer partido de la fecha, a Cúcuta se le escapó la victoria sobre el final y terminó empatando 1-1 con los 'amix'. Los goles fueron de Luis Hernández para los 'motilones' y de Harold Balanta para el visitante.

Mientras tanto, Independiente Santa Fe, en la última jugada del partido, consiguió su primera victoria del campeonato con un gol de cabeza de Emanuel Olivera al minuto 96.

Con esos resultados, la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 I tuvo algunos cambios. ¿Cuáles fueron?

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 I tras los primeros partidos de la fecha 4

En este momento, el Deportivo Pasto es el líder del campeonato, mientras que Millonarios sigue siendo colero.

La tabla de posiciones, a falta de que se complete la fecha 4, está así:

  1. Deportivo Pasto: 9 puntos (+3).
  2. Tolima: 7 puntos (+4).
  3. América: 7 puntos (+4).
  4. Santa Fe: 6 puntos (+1).
  5. Fortaleza: 6 puntos (+1).
  6. Internacional de Bogotá: 6 puntos (-1).
  7. Llaneros: 5 puntos (+2).
  8. Bucaramanga: 5 puntos (+1).
  9. Once Caldas: 5 puntos (+1).
  10. Águilas Doradas: 4 puntos (0).
  11. Atlético Nacional: 3 puntos (+4).
  12. Deportivo Cali: 3 puntos (0).
  13. Jaguares: 3 puntos (0).
  14. Junior: 3 puntos (-1).
  15. Cúcuta: 2 puntos (-2).
  16. Deportivo Pasto: 2 puntos (-2).
  17. Medellín: 1 punto (-3).
  18. Alianza: 1 punto (-3).
  19. Boyacá Chicó: 1 punto (-6).
  20. Millonarios: 0 puntos (-3).

Así se jugará el resto de la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026 I

El domingo 1 de febrero, se continuará jugando la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026 y la programación es la siguiente:

  • Bucaramanga vs. Alianza, a las 2:00 de la tarde.
  • Deportivo Cali vs. Deportivo Pasto, a las 4:10 de la tarde.
  • Once Caldas vs. Jaguares, a las 6:10 de la tarde.
  • Millonarios vs. Independiente Medellín, a las 8:10 de la noche.
  • Llaneros vs. Águilas Doradas, a las 8:30 de la noche.

Asimismo, entre el lunes y el miércoles se jugarán estos otros encuentros:

  • Internacional de Bogotá vs. Tolima, el lunes 2 de febrero, a las 6:20 de la tarde.
  • Deportivo Pasto vs. Junior, el lunes 2 de febrero, a las 8:30 de la tarde.
  • Atlético Nacional vs. América de Cali, el miércoles 4 de febrero, a las 8:00 de la noche.

 

